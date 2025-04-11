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陳亭妃獲公督盟、口袋國會雙評鑑肯定　持續為民監督拚經濟顧民生

▲「第11屆第2會期優秀立委頒獎典禮」，11日中午在立法院紅樓301會議室舉辦，立委陳亭妃再度獲得公督盟評鑑肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「第11屆第2會期優秀立委頒獎典禮」，11日中午在立法院紅樓301會議室舉辦，立委陳亭妃再度獲得公督盟評鑑肯定。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「第11屆第2會期優秀立委頒獎典禮」，11日中午在立法院紅樓301會議室舉辦，立委陳亭妃再度獲得公督盟評鑑肯定，同時陳亭妃也是口袋國會評鑑的特優立委，展現陳亭妃一貫深耕基層、專業問政、勇敢監督的實力。

　「這份肯定，是鼓勵、更是責任！」陳亭妃表示，公督盟評鑑制度嚴謹，是國會最具公信力的評鑑指標之一，從助理評鑑說明會、23場初審會議到最終複審，由2000多位公民共同參與審議，程序嚴格，她也感謝口袋國會長期監督立委質詢內容與出席表現，自己能夠雙獲肯定，深感榮幸，更將化為前進動力。

陳亭妃表示，這不只是獎項，更是對我監督政府、把關政策、捍衛民生的具體肯定，她身為民意代表，每一次質詢、每一場會議，背後都是無數基層心聲與期待，她會繼續堅持立場、勇敢監督，用行動讓民眾有感。

陳亭妃還特別提到，女性在政治參與上的重要性，期盼有更多女性投入公共事務，與她一起讓台灣民主更進步，未來仍將持續深耕國會，拚經濟、顧民生、挺基層、護民主，一步一腳印，與人民並肩前行，共同打造更幸福的台灣。

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