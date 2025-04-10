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國產茶油評鑑嘉義縣農友成績亮眼　中埔鄉曾子瑤獲國產茶油特優

▲▼ 國產好油抵「嘉」，嘉義縣農友獲評鑑特優及優選殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣中埔鄉農友曾子瑤(圖左)參加國產茶油品評遴選分獲評鑑特優及優選殊榮榮獲「特優」、  「優選」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為維護國人健康，農業部辦理「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評鑑」及「國產茶油品評遴選」，以精進油茶樹種植、田間管理及榨油加工技術，推廣台灣國產優質茶油。嘉義縣農民榮獲特優及優選佳績，值得肯定。

▲▼ 國產好油抵「嘉」，嘉義縣農友獲評鑑特優及優選殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 國產好油抵「嘉」，嘉義縣農友獲評鑑特優及優選殊榮（圖／嘉義縣政府提供）

「國產油茶田間栽培管理與油茶籽品質評鑑」，計25件報名參賽，邀請國內油茶業界專家學者親自至田間巡視，確認產區栽植情形，經品評、檢驗等嚴格把關，選出4位特優及7位優選農友或栽培業者，其中嘉義縣中埔鄉曾子瑤榮獲「特優」、梅山鄉保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社榮獲「優選」佳績。

「國產茶油品評遴選」，計29件報名參賽，先選出通過國產可溯源優質農產品標章茶油，再進行第二階段總評。參賽的茶油品質除了風味品評，也透過第三方驗證單位檢驗確保品質，最終評選出5支特優國產茶油和10支優選國產茶油。中埔鄉特用作物產銷班第9班(班長曾子瑤)及大林鎮油之初工坊(方茂榮)均榮獲「優選」佳績。

▲▼ 國產好油抵「嘉」，嘉義縣農友獲評鑑特優及優選殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業部農糧署積極推動國產優質油茶產業發展，逐年擴大國內油茶種植面積至1,601公頃，主要分布在花蓮、嘉義、苗栗、南投、台東及桃園等地。

農業處表示，縣府近年配合中央政策透過輔導檳榔廢園轉作及油茶新植獎勵措施，鼓勵農民栽植油茶，全縣種植面積達255公頃(佔16%)。

如農友對種植油茶有興趣，可至農糧署「油茶產業資訊」專區(https://reurl.cc/3KDXqO)查詢相關訊息。115年3月31日前可至土地所在地「公所」洽詢檳榔廢園轉作；每年8月1日至10月31日止到土地所在地「農會」申請油茶新植獎勵。

 
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