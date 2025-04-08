陳亭妃要求「花卉產業創新園區」　人力組織編制1個月內完成

▲為推動台南後壁蘭花生技園區轉型為「花卉產業創新園區」，立法院經濟委員會委員陳亭妃，7日邀集農業部、人事行政總處、主計總處等部會代表召開協調會議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為推動台南後壁蘭花生技園區轉型為「花卉產業創新園區」，立法院經濟委員會委員陳亭妃，7日邀集農業部、人事行政總處、主計總處等部會代表召開協調會議，全盤檢視目前園區功能定位、人力編制、人事調整及預算配置等執行進度。

會議達成多項具體共識，展現中央對花卉產業升級的高度支持與積極作為，陳亭妃說，園區不只是地方建設，更是國家農業轉型的關鍵基地，推動這麼久，不容再延。

總經費近百億的「花卉產業創新園區」，範圍涵蓋既有蘭花園區175公頃及緊鄰西南側新增擴區120公頃的2代園區，包含溫室用地、廠房、綜合研究管理中心、公設設施（如污水處理與電力設備等），人事編制方面，第一階段共計增列33人，包括試驗所轉型編制及增補人力；第二階段將視開發營運進度再行增補人力7人，總額上限達60人。

會中陳亭妃指出，台南後壁台灣蘭花生物科技園區是全球最大的蝴蝶蘭產業聚落，早在111年園區掛牌之初，她便一路緊盯進度，從人事編制、經費籌措、業務整合、研究轉型到行政院報核程序，每一步都親力親為，絕不容許園區淪為「掛牌擺好看」的空殼計畫。

陳亭妃說，農業部接管後，在積極爭取之下，從去年開始預計投入逾7億元在於公設改善，而「花卉產業創新園區」是面臨人事編制卡關、組織定位不明、園區功能未明確等三大挑戰，導致公建計畫尚未核准，目前最大關鍵在於人事編制的審核與同意，一旦人事行政總處核定，園區將能正式設立為農業部轄下的四級機關，未來將成為台灣花卉技術與研發的重鎮。

「人不到位、計畫根本推不動！」陳亭妃說，目前農業部已提出將園區正式升格為四級機關，並整併原花卉試驗分所人力，相關人力人事行政總處亦表示支持，目標是於一個月內完成行政院的核准；此外，農業部也同步規劃開發計畫與環評委託作業，預計於5月底前完成招標程序，爭取於2028年公共建設的動工、2031年啟動招商與正式營運。

陳亭妃強調，花卉產業是台灣農業外銷的重要指標，尤其蘭花更是國際亮點，園區不只是地方建設，更是國家農業轉型的關鍵基地，推動這麼久，不容再延，從組織到預算，務必讓園區在國際發光發熱，園區轉型是為了讓花卉產業邁向科技化、國際化的關鍵一步，這不僅是台南的機會，更是台灣農業的契機。