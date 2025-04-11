屏東優質金鑽鳳梨評鑑出爐　潘琮詠奪冠.‥林舜英甜度稱霸

▲114年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(10)日進行「114年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，今(11)日由縣副縣長黃國榮頒贈獎項予獲獎農民，縣府表示，本年度屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑共有39組農民參賽，經產、官、學三方專家共同評鑑後，最終由有限責任屏東縣藍天農業生產合作社的潘琮詠獲得冠軍；潮州鎮農會的林舜英獲選甜度王。

縣府表示，4月是屏東金鑽鳳梨產季，全縣鳳梨種植面積達3482公頃，約佔全臺32%，產量11萬6268公噸，位居全臺第一；產季為每年3月到5月，內銷、外銷皆佔有一席之地，不僅外銷日本市場，近年更拓銷新加玻等新興市場。

縣府農業處表示，台灣金鑽鳳梨果肉細緻香甜且果心可食，與國外其他品種相比，在國際市場極具實力與潛力，為深化屏東在地生產安心及優質果品精神，自110年起舉辦果品評鑑活動至今已邁入第五年，未來將持續引導產地農民逐步走向計畫型生產、控管品質，走向專業化生產。

114年度優質金鑽鳳梨評鑑得獎名次為：冠軍-有限責任屏東縣藍天農業生產合作社的潘琮詠、亞軍-保證責任屏東縣雙豐農特產品生產合作社的潘清立、季軍-潮州鎮農會的林舜英，以及獲得優勝-潮州鎮農會的呂瑞忠、保證責任屏東縣密菓子生產合作社的巴品曾、潮州鎮農會的潘婷毓、保證責任屏東縣雙豐農特產品生產合作社的潘泓宇、潮州鎮農會的杜三妹。甜度王為潮州鎮農會的林舜英，糖度達18.1度。另績優輔導單位為潮州鎮農會及有限責任屏東縣藍天農業生產合作社。

農業處說，鳳梨評鑑得獎者將於12日前往台北希望廣場現場展售，往年屏東鳳梨於台北希望廣場展售買氣爆棚，相信今年必能再創佳績，持續拓展多元實體及電商通路。