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美32％高關稅　陳亭妃質詢經長政府不能只喊口號要當企業最佳後盾

▲民進黨立委陳亭妃9日在立法院質詢經濟部長郭智輝時指出，政府應清楚區分「短期談判期訂單取消衝擊期」與「關稅定案後的長期產業衝擊期」，給予最適當的協助方案，才能真正穩定整個經濟發展的信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃9日在立法院質詢經濟部長郭智輝時指出，政府應清楚區分「短期談判期訂單取消衝擊期」與「關稅定案後的長期產業衝擊期」，給予最適當的協助方案，才能真正穩定整個經濟發展的信心。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

美國對台灣多項出口產品課徵高達32％的高額關稅，引發台灣產業界高度關注，民進黨立委陳亭妃9日在立法院質詢經濟部長郭智輝時指出，政府應清楚區分「短期談判期訂單取消衝擊期」與「關稅定案後的長期產業衝擊期」，給予最適當的協助方案，才能真正穩定整個經濟發展的信心。

陳亭妃指出，尤其現階段的過渡期「訂單取消、斷現金流、員工放無薪假」才是第一線企業最痛苦的現實。

　「不是等關稅正式上路才有影響，現在很多廠商就已經被取消訂單了！」陳亭妃指出，從美方公告消息一出，國內許多中小企業已接到通知，有原訂美國急單的業者，貨物運送途中即被退貨、取消訂單，不少業者陷入「先製造、後承擔損失」的窘境，尤其是汽車零組件、扣件、自行車、家電、塑膠製品等傳統產業，其生產重鎮多集中在台南，「這不只是數字上的衝擊，更是企業與基層勞工的生計壓力。」

　陳亭妃強調，目前正處於「談判過渡期」，許多企業已接獲美方取消訂單通知，甚至出貨途中即遭退單，希望政府不只是880億特別預算支應的長期方案，短期內企業被取消訂單該怎麼辦？發生無薪假、成本損失，政府要怎麼挺，怎麼成為產業的堅強後盾，協助開拓多元市場、提升研發能量，「台灣不能只當代工者，更要做市場主導者！」

　陳亭妃進一步指出，政府也應該對於商業面的連鎖效應、消費信心下滑、訂單斷鏈，那研商因應措施，這些也是政府要面對的問題！」她呼籲國發會應將中期規劃延伸至市場與通路開拓的具體方案，「產業轉型是要讓企業有方向、有工具，更要讓人民看到政府不是空喊口號，而是真正站在第一線。」

　對此，郭智輝回應指出，針對4月5日前已完成出關並於5月27日前抵達美國報關的貨物，仍適用原稅率，4月5日至4月9日出關，於5月27日前抵達美國報關的貨物是課徵10％的關稅，經濟部已設立馬上辦中心、開設專線窗口，提供廠商即時諮詢與紓困支援。他也表示，若後續關稅協商結果仍造成重大影響，政府不排除提出第二波特別預算。

最後，陳亭妃強調，唯有掌握談判契機、盤點衝擊產業並啟動全面支援，才能讓台灣在此次全球貿易洗牌中不僅穩住，更能走出新局。

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