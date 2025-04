台南市參訪新加坡長照服務與智慧健康設施　汲取高齡友善城市新思維

▲為強化台南市高齡友善與長照政策接軌國際、提升服務量能,台南市副市長趙卿惠率市府團隊赴新加坡進行實地參訪與交流。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

為強化台南市高齡友善與長照政策接軌國際、提升服務量能,台南市副市長趙卿惠率市府團隊赴新加坡進行實地參訪與交流,實地走訪當地日照機構、整合式照護中心、銀髮科技應用與健康促進空間,並與新加坡社會科學大學共同參與國際論壇;分享台南施政成果並互動,讓台南照護經驗走出去,把國際好作法帶回。

駐新加坡代表處童振源大使,特別與參訪團一起參訪Sparkle Center,此中心是新加坡相當具代表性的智慧型整合式照護場域,現場結合AI科技、社區動線與照護場域,整合醫療照護與健康促進。中心特別強調讓長輩在熟悉的生活環境中持續參與、活躍老化,設施上與鄰近的公園綠地打通,無明顯圍籬或隔閡,自然地讓公園成為照護設施的一部分,也讓長輩們的日常生活更加舒適自在。連公園裡的告示牌、導覽說明也都特別製作成大字版,友善易讀,現場同仁也忍不住動手一試,留下深刻印象。

日照中心的照顧對象不分種族,輕度認知功能障礙者與一般長輩共同在同一空間活動,各自參與適合自己的活動。像是有幾位女性長者圍坐一圈做紙花,也有長者正專注玩數獨、連連看,還有人與AI機器人對話互動,每一小組都有1至2位工作人員在旁協助,活動既多元又充滿活力。參訪人員也關心這樣密集且多元的活動安排在人力上的負擔,中心負責人坦言:「人力的確是關鍵議題,但我們盡可能透過科技來補位。」例如設置人臉辨識系統讓長輩報到更快速精準,另外也依據政府指引設計膳食內容與製作流程,節省時間與人力;並大量培訓志工,協助活動進行與陪伴服務,讓專業人力能更聚焦於核心照護工作。

除了日照部門外,該中心還設有復健區,由職能治療師、物理治療師與運動保健員,針對個別長者的需求進行一對一訓練,協助維持或增進功能。最特別的是,中心內設有一處「電玩競技場」,由高齡長者與17、18歲的年輕人進行團隊對戰,長輩在遊戲中須運用眼手協調與即時反應能力。副市長趙卿惠也親自體驗,發現過程中不但需要身體操作,更須腦力思考與團隊合作,女性長輩甚至會主動發展戰術策略,整體氣氛熱烈,讓長者在歡樂中達到認知與身體的雙重促進。

離開前,中心也大方分享他們設計的長輩友善食譜,台南市衛生局也回贈台南自行開發的高齡友善飲食電子書,交流彼此在促進長者營養方面的創意與實務做法,彼此收穫良多。

下午在SUSS大學的「Health city and age-friendly strategies from Super-aged Taiwan for Singapore:新加坡借鏡台灣高齡老人健康城市與老年友善的推動策略」國際論壇中,台灣由台南衛生局黃芷玲科長、成功大學林麗娟教授、台東大學劉麗娟教授分享台灣在地經驗;衛生局黃芷玲科長分享台南在推動「全齡口腔健康」上的經驗,包含校園塗氟、窩溝封填服務、補助長者裝置全口活動假牙、口腔衛生車深入偏鄉,以及近年加入口腔咀嚼吞嚥功能評估,針對疑似吞嚥困難者進行分齡分眾轉介與介入,強化市民「吃得下、吃得好、有尊嚴」的健康保障。

副市長趙卿惠表示,新加坡的照護經驗讓人印象深刻,不論是科技導入、人本設計或跨領域整合,都展現出前瞻性與實用性。未來市府也將持續借鏡國際好經驗,推動智慧長照、營造高齡友善的生活環境,讓台南成為一座不只是宜居,更是「宜老」的健康城市。