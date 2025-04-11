台南市參訪新加坡長照服務與智慧健康設施　汲取高齡友善城市新思維

▲為強化台南市高齡友善與長照政策接軌國際、提升服務量能，台南市副市長趙卿惠率市府團隊赴新加坡進行實地參訪與交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南市高齡友善與長照政策接軌國際、提升服務量能，台南市副市長趙卿惠率市府團隊赴新加坡進行實地參訪與交流，實地走訪當地日照機構、整合式照護中心、銀髮科技應用與健康促進空間，並與新加坡社會科學大學共同參與國際論壇；分享台南施政成果並互動，讓台南照護經驗走出去，把國際好作法帶回。

駐新加坡代表處童振源大使，特別與參訪團一起參訪Sparkle Center，此中心是新加坡相當具代表性的智慧型整合式照護場域，現場結合AI科技、社區動線與照護場域，整合醫療照護與健康促進。中心特別強調讓長輩在熟悉的生活環境中持續參與、活躍老化，設施上與鄰近的公園綠地打通，無明顯圍籬或隔閡，自然地讓公園成為照護設施的一部分，也讓長輩們的日常生活更加舒適自在。連公園裡的告示牌、導覽說明也都特別製作成大字版，友善易讀，現場同仁也忍不住動手一試，留下深刻印象。

日照中心的照顧對象不分種族，輕度認知功能障礙者與一般長輩共同在同一空間活動，各自參與適合自己的活動。像是有幾位女性長者圍坐一圈做紙花，也有長者正專注玩數獨、連連看，還有人與AI機器人對話互動，每一小組都有1至2位工作人員在旁協助，活動既多元又充滿活力。參訪人員也關心這樣密集且多元的活動安排在人力上的負擔，中心負責人坦言：「人力的確是關鍵議題，但我們盡可能透過科技來補位。」例如設置人臉辨識系統讓長輩報到更快速精準，另外也依據政府指引設計膳食內容與製作流程，節省時間與人力；並大量培訓志工，協助活動進行與陪伴服務，讓專業人力能更聚焦於核心照護工作。

除了日照部門外，該中心還設有復健區，由職能治療師、物理治療師與運動保健員，針對個別長者的需求進行一對一訓練，協助維持或增進功能。最特別的是，中心內設有一處「電玩競技場」，由高齡長者與17、18歲的年輕人進行團隊對戰，長輩在遊戲中須運用眼手協調與即時反應能力。副市長趙卿惠也親自體驗，發現過程中不但需要身體操作，更須腦力思考與團隊合作，女性長輩甚至會主動發展戰術策略，整體氣氛熱烈，讓長者在歡樂中達到認知與身體的雙重促進。

離開前，中心也大方分享他們設計的長輩友善食譜，台南市衛生局也回贈台南自行開發的高齡友善飲食電子書，交流彼此在促進長者營養方面的創意與實務做法，彼此收穫良多。

下午在SUSS大學的「Health city and age-friendly strategies from Super-aged Taiwan for Singapore：新加坡借鏡台灣高齡老人健康城市與老年友善的推動策略」國際論壇中，台灣由台南衛生局黃芷玲科長、成功大學林麗娟教授、台東大學劉麗娟教授分享台灣在地經驗；衛生局黃芷玲科長分享台南在推動「全齡口腔健康」上的經驗，包含校園塗氟、窩溝封填服務、補助長者裝置全口活動假牙、口腔衛生車深入偏鄉，以及近年加入口腔咀嚼吞嚥功能評估，針對疑似吞嚥困難者進行分齡分眾轉介與介入，強化市民「吃得下、吃得好、有尊嚴」的健康保障。

副市長趙卿惠表示，新加坡的照護經驗讓人印象深刻，不論是科技導入、人本設計或跨領域整合，都展現出前瞻性與實用性。未來市府也將持續借鏡國際好經驗，推動智慧長照、營造高齡友善的生活環境，讓台南成為一座不只是宜居，更是「宜老」的健康城市。