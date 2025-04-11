台南女紅燈右轉被攔！不服取締手機拍警　還嗆：該抓的不去抓

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，指4月10日深夜10時39分許，在台南市西門路2段1家麵店前，有1名女子疑不滿自小客車違規停車被警方舉發，持手機反蒐證還大聲喊冤，引起附近民眾側目。市警五分局指出，女駕駛是違規紅燈右轉被警方攔停依法舉發，可處600元罰鍰。

▲網友在網路社群PO出影片，指4月10日深夜在台南市西門路2段1處麵店前，有1名女子疑不滿自小客車違停被警方取締舉發，十分不滿持手機反蒐證並大聲喊冤。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網友指出：「吃麵也有好戲看，結論就是討厭警察前後夾攻，然後叫警察閉嘴，違規在先，手機拿起來就是拍說自己被冤枉，好好笑！」，從影片中可見該名違停女子大聲與員警爭論，但員警仍平心靜氣以對，雙方反差頗大，引起附近民眾議論。

▲市警五分局交通組長許双繻說，該名女子駕駛車輛於成功路與西門路口紅燈右轉，五分局員警現場鳴笛攔查，並依道交管理處罰條例第53條2項舉發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局交通組長許双繻說，4月10日深夜10時多，該名女子駕駛車輛於成功路與西門路口紅燈右轉，五分局員警立即鳴笛攔查，雖然女子堅持自己未違規，甚至拿出手機反蒐證，還嗆警察「該抓的不去抓」，警方仍依道交管理處罰條例第53條2項舉發，可處600元罰鍰。警方在此呼籲駕駛應遵守交通規則，勿危害他人安全。