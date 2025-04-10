守護移工身心健康　台南市勞工局續辦「移工心理健康諮詢服務」

▲台南市勞工局2025年將續辦「移工心理健康諮詢服務」，並搭配「移工臨場健康輔導及免費健康諮詢」，提供移工多面向的健康支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，打造友善且安全的工作環境，台南市勞工局2025年將續辦「移工心理健康諮詢服務」，並搭配「移工臨場健康輔導及免費健康諮詢」，提供移工多面向的健康支持，透過專業心理諮詢與健康輔導，幫助移工適應在台生活，減輕因異地工作而產生的身心壓力，讓台南成為移工安心工作的第二個家。

勞工局長長王鑫基表示，移工遠離家鄉，在語言、文化與工作環境適應上常面臨挑戰，壓力若未能及時紓解，不僅影響心理健康，長期下來更可能衍生生理問題。為此，勞工局持續推動「移工心理健康諮詢服務」，由專業諮商心理師、雙語通譯人員組成團隊，深入工廠、家庭提供到場服務，協助移工釐清壓力來源，增強心理韌性，提升整體生活與工作品質。

2024年服務案例中，一名產業類移工長期受失眠困擾，影響工作表現，雇主發現後主動聯繫勞工局安排心理諮詢。經過諮商對談，諮商師協助他釐清真正的壓力源來自原生家庭的經濟負擔與期待，進而協助他找到合適的調適方式，改善睡眠狀況，重拾工作動力。另一名社福類移工則長期受到不明原因的身體痠痛與健康問題困擾，求診多次仍無明確病因，透過心理諮商後才發現，他的身體症狀與長期的經濟壓力有關。諮商師透過支持性對話與心理調適建議，協助他降低焦慮，進而改善身心狀況。

勞工局表示，「移工心理健康諮詢服務」自即日起開放報名，凡在台南市工作的產業類與社福類移工皆可免費參與，勞工局誠摯邀請雇主一同關心員工的心理健康，主動提供支持，讓移工不僅能在台南工作，更能在這片土地上獲得真正的安心與歸屬感。歡迎有需求的移工或雇主洽詢勞工局06-6326546蔡小姐，讓我們攜手打造更友善、健康的職場環境。