全大運聖火抵中央大學　預告115年運動盛事在桃園

▲114年全大運承辦學校長榮大學孫惠民副校長(右)傳遞給中央大學蕭述三校長(左)。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年全國大專校院運動會聖火引燃，承辦學校長榮大學以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題，一連3天繞行北中南10所學校，4月10日抵達下一屆115年全大運承辦學校國立中央大學，由蕭述三校長代表接受，象徵薪火相傳，生生不息。

中央大學校長蕭述三表示，本屆在長榮大學舉辦，中央大學預計有超過百位選手參賽，感謝長榮大學提供優質競賽場地，期盼選手們盡情發揮、再創佳績。中央大學即將承辦明年115年全大運，期望聽取各位專業建議，打造選手們適合發揮的運動舞台。

▲中央大學網球及羽球代表隊高舉「115全大運在中大」的標語。（圖／中央大學提供）

中央大學分別在民國77年、107年承辦過全大運，明年是第三次肩負重任。中大是一所以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新的頂尖特色學府。對於人文藝術及體育運動的發展與推動不遺餘力，致力培養博雅專精的全人教育，期待115年全大運，中央大學再度相聚。

活動壓軸，由中央大學網球及羽球代表隊以〈再出發〉和〈ALL IN THIS TOGETHER〉，帶來精彩的舞蹈表演。最後，更高舉「115全大運在中大」的標語，預告明年賽事盛會即將在中大展開，傳遞出中大承辦全大運的決心與夢想，藉此凝聚所有運動員的力量，一起邁向勝利之路！

114年全大運聖火傳遞，由長榮大學孫惠民副校長率領許哲強學務長、體育室林信佑主任、校安中心穆堃豪主任前往各校；中央大學則由蕭述三校長、陳文逸副校長、阮啟弘副校長、李宇翔主任秘書、陳思妤學務長、總教學中心單維彰主任、體育室張哲千主任，以及中大學術基金會顏宏元秘書長等人代表出席。