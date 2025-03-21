中央大學開發「AI教學平台」　協助學生論文登上國際研討會

▲中央大學陳昱翔（圖右）善用「優學院」Uedu平台，並在張家凱助理教授（圖左）指導下，展現令人驚艷成果。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

AI浪潮席捲全球。為協助師生，中央大學自主開發「優學院」Uedu 教學實踐平台，不但是教師AI輔助教學的好幫手，更能完整記錄學生知識成長軌跡。學生透過善用該平台，陸續有大學部學生在國際學術研討會上發表論文，表現成果令人驚艷，也為創新教學與學習注入新動能。

「優學院」Uedu為生成式人工智慧的教學輔助工具，由中央大學教務處教學發展中心支持，通識中心助理教授張家凱一手開發。專長在機器學習和資料探勘的張家凱，早期開發出「中央機房」教學實踐平台，2022年底ChatGPT問世後，推波助瀾升級為「優學院」Uedu，幫助使用者更快速、更有效地掌握所需知識，並應用於實際情境。

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中央大學表示，「優學院」Uedu涵蓋多種學科和技能的教學，包括Python、R語言、電磁學、微積分、經濟學、智慧財產權等多元學科，並支援十種語言操作介面，適用於國際學生與EMI課程等教學場域，目的是幫助學生更有效學習。目前中大已有14位教師、30多門課程使用，並逐步推廣至其他大專校院使用。

▲中央大學通識中心助理教授張家凱，一手開發出「優學院Uedu」。（圖／中央大學提供）

張家凱指出，利用「優學院」平台，教師可使用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教回答學生問題，還可監測學生回答並進行知識追蹤分析，掌握學生學習狀況，最終希望幫助學生達到「學習遷移」，運用在個人所學領域。張家凱形容，這就好比鷹架，搭起學生的學習架構，並培養學生的數位溝通能力，幫助學生懂得駕馭AI。

張家凱進一步表示，這個平台最特別的是「蘇格拉底式對話」引導教學，由AI來扮演蘇格拉底角色，學生不斷與它對話，引發更深層的思考。換句話說，不是從AI來找答案，而是從中不斷拋出問題，作更深度式學習，有助於培養使用者的思考與思辨能力。

中大資工系三年級陳昱翔修讀「人工智慧跨域應用專題」課程，運用「優學院」Uedu平台資料，研究如何運用知識圖譜與大型語言模型追蹤並分析學習軌跡。今年3月勇敢飛往愛爾蘭首都─都柏林，在第15 屆學習分析與知識國際會議上發表個人首篇論文，這是學習科技領域三大頂尖會議之一。陳昱翔認為，在「優學院」平台的學習，最可貴的是學習可被記錄下來，並進行分析，可找出學習盲點，更有助於未來學習。

▲陳昱翔分享運用「優學院」Uedu平台資料，在第15 屆學習分析與知識國際會議上發表論文。（圖／中央大學提供）