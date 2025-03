中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

▲中央大學Open House Day啟發年輕學子對未來的探索。(圖/中央大學提供)

記者楊淑媛/桃園報導

位於桃園市中壢區近郊、有「全國最美大學」之稱的中央大學,8日舉辦「Open House Day校園開放日」活動,歡迎高中學子走進大學殿堂,感受中大校園之美,同時透過教授們介紹學系特色、實地實驗室參訪,以及學長姐分享第一手資訊,讓學生與家長更瞭解中大特色與學習環境,啟發對未來的探索!

▲學子參觀管理學院。(圖/中央大學提供)

中央大學表示,今年教務處規劃自由參觀的學系博覽會、藝文設施,以及院系介紹講座、實驗室與教學場域參觀、課程體驗、專題演講及人文走讀等預約活動。全面開放圖書館、崑曲博物館、藝文中心和107電影空間,參加者可依照自己的興趣,規劃豐富多元的一日活動。

▲學子參觀位於科學二館頂樓的的大氣系督卜勒雷達。(圖/中央大學提供)

活動特別安排在教研大樓羅家倫講堂進行兩個專題演講,分別是王俐容副教務長主講「The Future of Learning: Technology, Research, and Innovation in NCU?」以及物理學系陳俞融主任主講「學測成績只是入場券,如何靠備審資料脫穎而出?」幫助學子在甄試階段更能輕鬆面對、游刃有餘。

中大「校園開放日」不僅是一場大學介紹活動,更是一場啟發青年學子對未來的探索之旅,期待幫助莘莘學生打開知識之門,共同探索自己的興趣。