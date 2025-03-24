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2025中央大學企業徵才博覽會　150家企業齊聚逾2千學子參與

▲2025中央大學企業徵才博覽會

▲2025中央大學企業徵才博覽會。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學23日舉行校園徵才企業博覽會，以「Fiesta 職涯嘉年華」為主題，有150家企業進入校園設置展位，吸引逾二千學子參加。校長蕭述三表示，校園徵才是學子職涯發展的重要起點，在企業環境瞬息萬變、商業模式不斷擴展與轉變的趨勢下，中央大學積極引入業師指導、媒合企業資源與提供實習機會給學子。

而中央大學除了培養學生的硬實力與軟實力，更強調對未來產業趨勢的掌握，讓學生與企業雙方皆能從中受益。今日參展企業涵蓋資訊科技、金融保險、軟體開發、教育、營建工程、製造、休閒服務等產業，包含好時有影、Red bull、可口可樂等知名企業都熱烈參與。

▲2025中央大學企業徵才博覽會

▲2025中央大學企業徵才博覽會。（圖／中央大學提供）

企業職缺需求遍及人文社會、商管、理工、ESG領域，同時也為外籍生提供就業機會，讓不同專業背景的學生都能找到合適的職涯方向。企業社會責任（CSR）與永續發展（ESG）成為企業招聘的重要趨勢，本次博覽會不僅提供職缺資訊，企業更積極推動綠色經濟、數位轉型等永續發展議題，幫助學生了解未來職場的新趨勢。

中央大學指出，本次博覽會由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指導，並邀請知名歌手李浩瑋及中央大學吉他社、熱舞社帶來現場演出，讓整場活動充滿音樂與歡笑，進一步強化嘉年華氛圍。

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