　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

古今文學經典賞析講座　4／12起桃園市立圖書館總館開講

▲古今文學經典賞析講座

▲古今文學經典賞析講座4/12起桃園市立圖書館總館開講。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應「世界閱讀日」推廣閱讀風氣，強化大學與地方文化機構的交流合作，桃園市立圖書館邀請中央大學中文系聯合舉辦「文學長河 古今經典賞析」系列講座。活動自4月12日起於桃園市立圖書館總館展開，期盼透過深入淺出的文本導讀，引領大眾走入古今文學的世界，品味文字帶來的啟發與感動，體會深邃的人生意境。

中央大學中文系7日表示，系列講座由中文系多位師長主講，主題涵蓋古典詩詞、紅樓夢小說和戲曲、張愛玲小說與改編電影，琦君散文和小說等，展現中文系教師在教學研究之外的文化動能，落實大學對社會的人文關懷與文化傳播責任。

▲古今文學經典賞析講座

全年講座共計18場，分為三個階段舉辦。首波5場以「春來穀雨，桃園的抒情」為主題，自4月12日起率先登場；第二波將於9月舉行7場，主題為「白露已生，秋天的浪漫」；第三波預計於10至11月辦理6場，以「霜降了嗎？誰來圓我的夢」為題。即將展開的春季講座已開放報名，額滿為止，歡迎踴躍參加。

四月份五場講座，分別是4月12日卓清芬教授〈讀懂蘇東坡詞—人間有味是清歡〉、4月13日康珮助理教授〈讀懂紅樓夢—賈寶玉的青春夢與成長體悟〉、4月19日李瑞騰榮譽教授〈讀懂琦君小說—以《橘子紅了》為例〉、4月20日莊宜文副教授〈讀懂張愛玲—〈色，戒〉小說與改編電影〉、4月27日李元皓副教授〈讀懂《紅樓夢》改編戲曲—寶黛故事主題的版本與發展〉。邀請各界踴躍參與，靠近文學經典，汲取智慧與感動，享受閱讀的樂趣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普：中國不收回34%報復關稅　美國將再額外加徵50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

古今文學經典賞析講座　4／12起桃園市立圖書館總館開講

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」　人力組織編制1個月內完成

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

每七秒孕產婦或未滿月嬰兒離世+1　WHO推孕產婦和新生兒健康運動

新北凱撒棒球隊正式亮相　侯友宜盼強強聯手再創佳績

新北金山鄰里道路大翻新　全面刨鋪提升安全與舒適

癌末單親媽無力負擔醫藥費　新北社福聯手行善團急援26萬

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用　打造全齡休憩空間

地震重創台南18農會建物　陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

古今文學經典賞析講座　4／12起桃園市立圖書館總館開講

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」　人力組織編制1個月內完成

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

每七秒孕產婦或未滿月嬰兒離世+1　WHO推孕產婦和新生兒健康運動

新北凱撒棒球隊正式亮相　侯友宜盼強強聯手再創佳績

新北金山鄰里道路大翻新　全面刨鋪提升安全與舒適

癌末單親媽無力負擔醫藥費　新北社福聯手行善團急援26萬

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用　打造全齡休憩空間

地震重創台南18農會建物　陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

台股血洗一片綠！唐綺陽曝「3轉折時間點」：金錢健康恢復推動

丹麥新創超跑廠「打造公路最強V12引擎」！目標1850匹最新進度曝

Meta推出全新Llama 4系列　預告2兆參數AI巨獸降臨

《Re:從零開始的異世界生活》10周年手遊終止營運...撐不到一年

合資公司傳關閉「裁員2000人」　美科技龍頭回應了！

羽田機場驚傳擦撞！　日航起飛撞上「跑道停用50分鐘」

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

古今文學經典賞析講座　4／12起桃園市立圖書館總館開講

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」　人力組織編制1個月內完成

川普：中國不收回34%報復關稅　美國將再加徵50%額外關稅

#柯建銘 ： #川普 是打「全球 #大罷免 」！　貨幣戰爭第三世界大戰

地方熱門新聞

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」人力組織編制1個月內完成

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪

古今文學經典賞析講座　4/12起桃市圖總館開講

WHO推孕產婦和新生兒健康運動

地震重創台南18農會建物陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

癌末單親媽無力負擔醫藥費　社福聯手行善團急援26萬

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

新北凱撒棒球隊亮相　強強聯手再創佳績

新北定向越野5月三芝開跑　四場賽事挑戰城市探險

新北金山鄰里道路大翻新　全面刨鋪提升安全與舒適

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

屏東警局38位中階警官職務異動

台84線砂石車追撞拖板車1人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高

心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康會館舉辦第5場大師健康講座，邀請心臟科權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人。對於心房顫動可能引起中風，他說，病友常有不小的心理壓力，其實透過醫師的風險計算公式掌握風險，並注意配合醫囑用藥，多可趨吉避凶，不用太緊張。

心臟科權威陳適安開講！曝猝死「要命溫度」　王令麟揭養生秘訣

心臟科權威陳適安開講！曝猝死「要命溫度」　王令麟揭養生秘訣

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

2025中央大學企業徵才博覽會　150家企業齊聚

2025中央大學企業徵才博覽會　150家企業齊聚

中央大學開發「AI教學平台」　協助學生論文登上國際研討會會

中央大學開發「AI教學平台」　協助學生論文登上國際研討會會

關鍵字：

中央大學古今文學講座桃園市立圖書館總館

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%報復關稅　美國將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

美艷人妻「股票輸很多」淪性奴　他1晚2次慘了

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

台積電探8字頭能買嗎？　億元教授：忍一下賺很大

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

快訊／韭菜翻車！　上櫃光通訊股爆2106.05萬違約交割

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

即／美股三大指數「逆勢反攻」道瓊轉漲338點

台股狂殺2065點！外資非兇手　反手小買超168億終結連6賣　

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」

目睹前女友上了國產車　賓士男崩潰猛撞

TANK命危「心肝移植成功」！消失半年心臟衰竭

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面