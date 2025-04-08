古今文學經典賞析講座　4／12起桃園市立圖書館總館開講

▲古今文學經典賞析講座4/12起桃園市立圖書館總館開講。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應「世界閱讀日」推廣閱讀風氣，強化大學與地方文化機構的交流合作，桃園市立圖書館邀請中央大學中文系聯合舉辦「文學長河 古今經典賞析」系列講座。活動自4月12日起於桃園市立圖書館總館展開，期盼透過深入淺出的文本導讀，引領大眾走入古今文學的世界，品味文字帶來的啟發與感動，體會深邃的人生意境。

中央大學中文系7日表示，系列講座由中文系多位師長主講，主題涵蓋古典詩詞、紅樓夢小說和戲曲、張愛玲小說與改編電影，琦君散文和小說等，展現中文系教師在教學研究之外的文化動能，落實大學對社會的人文關懷與文化傳播責任。

全年講座共計18場，分為三個階段舉辦。首波5場以「春來穀雨，桃園的抒情」為主題，自4月12日起率先登場；第二波將於9月舉行7場，主題為「白露已生，秋天的浪漫」；第三波預計於10至11月辦理6場，以「霜降了嗎？誰來圓我的夢」為題。即將展開的春季講座已開放報名，額滿為止，歡迎踴躍參加。

四月份五場講座，分別是4月12日卓清芬教授〈讀懂蘇東坡詞—人間有味是清歡〉、4月13日康珮助理教授〈讀懂紅樓夢—賈寶玉的青春夢與成長體悟〉、4月19日李瑞騰榮譽教授〈讀懂琦君小說—以《橘子紅了》為例〉、4月20日莊宜文副教授〈讀懂張愛玲—〈色，戒〉小說與改編電影〉、4月27日李元皓副教授〈讀懂《紅樓夢》改編戲曲—寶黛故事主題的版本與發展〉。邀請各界踴躍參與，靠近文學經典，汲取智慧與感動，享受閱讀的樂趣。