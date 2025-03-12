　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大學管理學院40週年慶　表揚張鈞甯等6位傑出校友

▲中央大學管理學院40週年慶，表揚傑出校友

▲中央大學管理學院40週年慶，表揚6位傑出校友。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學管理學院今年歡慶四十週年院慶，選出六位傑出校友，11日於大講堂舉辦第14屆傑出校友頒獎典禮，獲獎者分別為EMBA莊嘉郁校友、企業管理學系李杰翰校友、資訊管理學系顧大為校友、財務金融學系謝宛芝校友、產業經濟研究所張鈞甯校友，以及人力資源管理研究所黃郁仁校友。

中央大學表示，EMBA莊嘉郁校友，現任樺欣機械工業股份有限公司董事長，產品行銷全球 30 餘國，廣泛應用於多項產業，展現卓越的國際競爭力與創新精神。企管系李杰翰校友，現任台鹽公司副總經理，近期更接任台鹽綠能代理董事長，積極推動企業發展。資管系顧大為校友，現任聯發科技共同營運長、執行副總經理暨財務長及公司發言人，專精經營管理、財務管理與公司治理，展現卓越領導能力。

財金系謝宛芝校友，現職貝萊德證券投資信託董事長，於金融領域深耕多年，成就斐然。產經所張鈞甯校友，為知名女演員，2008 年以電影《情非得已之生存之道》榮獲台北電影獎最佳女演員獎，長年熱心公益，關注環保、弱勢族群與兒童權益，以行動回饋社會。人資所黃郁仁校友，現任精誠資訊公司永續長暨人資長、人才資本中心資深副總經理，任職期間協助集團榮獲多項國內外永續與人資領域大獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Uber確定不買台灣Foodpanda！　得付82億分手費
Andy開戰！一排YTR斗內力挺　家寧IG粉絲狂掉
網瘋傳「定了！最遲6月全民普發1萬」　正確資訊曝光
快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！
TOYOTA「全新電動休旅」發表！　尺碼空間不輸RAV4　
國中女學生被帶到廁所暴打！　校方回應了
李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻　南韓遇台灣人！嗨請客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

詐騙無所不在　南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

13萬臉書粉專被盜！雲林西螺福興宮「變西班牙文」　信眾傻眼

台南小客車深夜停滯路口行跡可疑　手電筒一照刀械毒品都有

桃園公車路線309銘傳大學到蘆竹區公所　3／20起轉為正式路線

中央大學管理學院40週年慶　表揚張鈞甯等6位傑出校友

捷運綠線G28站富台國小遷校現勘　謝美英感謝張善政

弱勢家庭學生開學負擔沉重　南投家扶中心發放641.9萬春季獎助學金

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

【泰格與雪兒】見家長糗事

詐騙無所不在　南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

13萬臉書粉專被盜！雲林西螺福興宮「變西班牙文」　信眾傻眼

台南小客車深夜停滯路口行跡可疑　手電筒一照刀械毒品都有

桃園公車路線309銘傳大學到蘆竹區公所　3／20起轉為正式路線

中央大學管理學院40週年慶　表揚張鈞甯等6位傑出校友

捷運綠線G28站富台國小遷校現勘　謝美英感謝張善政

弱勢家庭學生開學負擔沉重　南投家扶中心發放641.9萬春季獎助學金

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

「蘿拉vs.家寧媽」誰更狠？　一票秒選後者：整碗端走吸血100%

王品麻辣鍋吃到飽更名「向辣」　798元可享和牛海鮮無限供應

曾國城、徐乃麟挺黃子佼復出！他曝一線導演哀嘆：是要大家都去死

被中國AI刺激？OpenAI發表AI Agents全新工具　簡化開發流程

詐騙無所不在　南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

13萬臉書粉專被盜！雲林西螺福興宮「變西班牙文」　信眾傻眼

演藝圈多名大咖「聲援孟耿如」　歪哥、寬姊心疼：人妻人母到底何辜

阿公摩鐵激戰人妻！傳訊「讓妳在床上叫」　孫見鹹濕對話傻眼

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

地方熱門新聞

中央大學管理學院40週年慶　表揚傑出校友

公車路線309銘傳大學-蘆竹區公所　3/20起轉正

捷運綠線G28站現勘　謝美英比愛心謝張善政

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

高雄公車追撞3車！女騎士送醫不治

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線警攔查起出100多公克毒品

快訊／台南南區黃金海岸驚傳浮屍

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

多年不見太嗨！喝酒斷片醉倒友人家中

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

南投家扶中心發放641.9萬春季獎助學金　幫助弱勢學生開學

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

南消二大麻豆消防小隊長空中分享清明防火、地震應變觀念

更多熱門

相關新聞

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

位於桃園市中壢區近郊、有「全國最美大學」之稱的中央大學，8日舉辦「Open House Day校園開放日」活動，歡迎高中學子走進大學殿堂，感受中大校園之美，同時透過教授們介紹學系特色、實地實驗室參訪，以及學長姐分享第一手資訊，讓學生與家長更瞭解中大特色與學習環境，啟發對未來的探索！

中大、桃園市圖簽MOU推動科展

中大、桃園市圖簽MOU推動科展

中央大學女宿舍浴室凌晨突起火！　近百名女大生急逃出

中央大學女宿舍浴室凌晨突起火！　近百名女大生急逃出

中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

中央大學攜手國泰投信企管系　開課

中央大學攜手國泰投信企管系　開課

關鍵字：

中央大學管理學院表揚傑出校友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

蘇打綠馨儀離婚開條件 前夫爆崩潰想死

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面