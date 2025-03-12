中央大學管理學院40週年慶　表揚張鈞甯等6位傑出校友

▲中央大學管理學院40週年慶，表揚6位傑出校友。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學管理學院今年歡慶四十週年院慶，選出六位傑出校友，11日於大講堂舉辦第14屆傑出校友頒獎典禮，獲獎者分別為EMBA莊嘉郁校友、企業管理學系李杰翰校友、資訊管理學系顧大為校友、財務金融學系謝宛芝校友、產業經濟研究所張鈞甯校友，以及人力資源管理研究所黃郁仁校友。

中央大學表示，EMBA莊嘉郁校友，現任樺欣機械工業股份有限公司董事長，產品行銷全球 30 餘國，廣泛應用於多項產業，展現卓越的國際競爭力與創新精神。企管系李杰翰校友，現任台鹽公司副總經理，近期更接任台鹽綠能代理董事長，積極推動企業發展。資管系顧大為校友，現任聯發科技共同營運長、執行副總經理暨財務長及公司發言人，專精經營管理、財務管理與公司治理，展現卓越領導能力。

財金系謝宛芝校友，現職貝萊德證券投資信託董事長，於金融領域深耕多年，成就斐然。產經所張鈞甯校友，為知名女演員，2008 年以電影《情非得已之生存之道》榮獲台北電影獎最佳女演員獎，長年熱心公益，關注環保、弱勢族群與兒童權益，以行動回饋社會。人資所黃郁仁校友，現任精誠資訊公司永續長暨人資長、人才資本中心資深副總經理，任職期間協助集團榮獲多項國內外永續與人資領域大獎。