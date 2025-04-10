　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

▲▼國民黨團 召開 陸配人權 不是鬥爭工具 記者會 許宇甄 陳玉珍 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「陸配人權 不是鬥爭工具」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

移民署近日發函給陸籍配偶，要求三個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，超過三個月沒有繳交證明，將「撤銷其居住證」，引發外界熱議。國民黨團呼籲賴政府，不要為了遂行政治鬥爭，不惜拿陸配、新二代來祭旗；國民黨立委陳玉珍質疑，會不會有一天民進黨政府會要求你拿出民進黨黨證，否則就是對國家不忠誠？將剝奪中華民國國民身分？

副書記長許宇甄指出，移民署通知書發出之後，搞得全台陸配人心惶惶，許多立委辦公室都接到陳情，陳情人均表示，他們已在台灣生活超過20多年，當年沒有要求他們繳交證明，而他們早已領有身分證、成為中華民國國民，有的親人早已過世、有的房子被拆、甚至連戶籍地都不存在了，現在政府一句「依法補件」，就要他們設法回去辦證。

許宇甄表示，陳情人共同面對的難題是，她們早已除籍數十年，要用無戶籍身分回到大陸申請原籍證明，事實上是非常困難。經詢問移民署之後，移民署提出三個方式，一、請海基會提供驗證複本。二、自己回大陸申請。三、請大陸親友代替申請。

許宇甄指出，移民署提出三個解決方式事實上均不可行，而移民署這項清查追溯至民國93年以前，估計受影響人數達1萬5千人，若無法以這三種方式提出「喪失原籍證明」，陸委會、移民署、海基會要以個案方式協助。許宇甄質疑，這一萬多件都要以個案協助，是不是因為兩岸早已不交流，陸委會、海基會現在是吃飽太閒，沒事找事做，故意刁難陸配，同時還能創造一萬多個工作業績？

▲▼陳玉珍聯訪 回應張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍質疑，民進黨政府現在以造成人民恐慌、撕裂族群為主要任務嗎？近期，民進黨政府不斷地在進行所謂的「忠誠考核」，從軍公教必須簽下無大陸戶籍切結書，到驅逐陸配，現在更進一步要求不在大陸出生，母親是陸配的新二代，無大陸戶籍證明書，若三個月未能繳交證明，將剝奪中華民國國民身分。

陳玉珍指出，包括在非常深綠的社群都有網友憂心表示，因為父親在大陸經商，其弟出生在上海，但從未辦過大陸戶籍，居然也收到移民署通知，須提供放棄戶籍證明。陳玉珍質疑，移民署要求提出「你沒有的東西」，就如同面對法律要求「自證無罪」般的荒謬。換句話說，民進黨政府不僅僅只針對陸配，只要在大陸出生的新二代，都懷疑你對國家不忠誠。

陳玉珍說，會不會有一天民進黨政府會要求你拿出民進黨黨證，否則就是對國家不忠誠呢？現在連20、30年前嫁到台灣的陸配，依據當時法律取得定居、取得中華民國國籍，拿著中華民國身分證、護照，現在都可以要求必須證明無大陸戶籍，否則將剝奪中華民國國民身分，難道民進黨在清洗人口嗎？

藍委翁曉玲認為，賴政府透過行政補件問題，反覆確認陸配對台灣的忠誠度，這不是行政問題，而是政治問題，未來是否在民進黨執政下，會擴及到全台人民，提供無大陸戶籍證明？翁曉玲質疑，難道非得要陸配去一趟大陸拿到除戶證明？難道不能用具名切結來處理？翁曉玲呼籲賴政府好好思考陸配取得除戶證明的措施可行性，請賴政府把心思放在如何讓台灣安然渡過川普的關稅風暴，不要再撕裂族群、安定社會、以民為念。

▲▼國民黨團 召開 陸配人權 不是鬥爭工具 記者會 許宇甄 陳玉珍 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／光陽董事長突宣布辭職
21歲獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世
最正人妻「加碼買蘋果股票」手滑悲劇！崩潰飆粗口：好想哭
李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：給予尊重及支持
金秀賢2016年戀人不是她！　「金賽綸街上熱吻片」曝
快訊／史上最猛飆漲！台積電亮燈收863元　指數漲1608點收
剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」：本土業者都快陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠新北黨工涉共諜案　藍議員諷：全黨應簽「我不是共諜」具結自清

遭綠營轟因應關稅選錯邊　謝龍介批「貼標籤」：國民黨是親美友中

川普暫停對等關稅90天　蔣萬安喊「把握時間」：放下對立、停止內耗

應對關稅衝擊　蔣萬安赴政院提7建議：全力與中央合作面對

限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

應對關稅戰卓榮泰啟動傾聽之旅　即時調整政策協助產業界

柯建銘預言關稅10％！吳思瑤讚先知　藍委酸：去當特使跟美國談判

因應關稅衝擊！卓榮泰拍板延長繳稅期限　把握90天與美方有效談判

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

綠新北黨工涉共諜案　藍議員諷：全黨應簽「我不是共諜」具結自清

遭綠營轟因應關稅選錯邊　謝龍介批「貼標籤」：國民黨是親美友中

川普暫停對等關稅90天　蔣萬安喊「把握時間」：放下對立、停止內耗

應對關稅衝擊　蔣萬安赴政院提7建議：全力與中央合作面對

限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

應對關稅戰卓榮泰啟動傾聽之旅　即時調整政策協助產業界

柯建銘預言關稅10％！吳思瑤讚先知　藍委酸：去當特使跟美國談判

因應關稅衝擊！卓榮泰拍板延長繳稅期限　把握90天與美方有效談判

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

貼毛澤東舊片嗆川普！陸外交部發言人暗示「要打多久就打多久」

川普龜縮暫緩實施！外媒分析「與4大原因」有關：憂引發金融危機

佩吉斯扛下9棒關鍵角色　道奇主帥讚：連結大谷、貝茲的關鍵

台中員警開假單案開庭！偵查隊長向學弟鞠躬　道歉：我失職

台味攻佔大阪萬博！直擊「TECH WORLD台灣館」4亮點　還能喝珍奶

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

5局失5分吞本季首敗　今永昇太：球種與球路都失誤了

亞灣前景加持！　屋主持有5年樓店「加價2.1億賣」

AI加持資安升級！Google Cloud推出GUS提升企業防護力

蔡尚樺「上下都露」主持富邦MVP晚宴！嘆：再努力都比不上股市賠的錢

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

政治熱門新聞

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

曾喊「關稅頂多課10%」被灌爆　大批網友湧柯建銘臉書朝聖喊先知

徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟

賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　掌握變動發展台灣

張惇涵稱國外旅費預算被刪！黃揚明嗆下台

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

對川普「未報復、願談判」收階段性成果　涉外人士揭未來90天關鍵

已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：現在多90天可以更深入談合作

淡水暴雨潑入車廂　北捷：已處理

吳達偉：當成第三次世界大戰已開打

賴清德投書彭博　4點回應川普對等關稅

賴清德投書彭博社　五方向回應川普關稅新制

更多熱門

相關新聞

張惇涵說謊遭抓包　藍：攻擊在野比關稅重要？

張惇涵說謊遭抓包　藍：攻擊在野比關稅重要？

總統府副秘書長張惇涵9日指控藍白刪凍支持中小企業預算，甚至涉及攸關赴美談判的國外旅費；而當初提案的藍委陳玉珍隨即駁斥早就撤案，張隨後改口「刪除未遂」。國民黨今（10日）砲轟，我國預算監督過程，刪除就是刪除，凍結就是凍結，既然事實上「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」均未被刪除，那麼唯一可以確定的是代表賴總統的總統府「造謠既遂」。

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

陸配議員被解職控淪「台版亞細亞孤兒」！

陸配議員被解職控淪「台版亞細亞孤兒」！

陸配子女從小在台：去哪補證明？

陸配子女從小在台：去哪補證明？

新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

關鍵字：

陸配除戶證明陳玉珍民進黨黨證

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面