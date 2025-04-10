限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

▲國民黨團召開「陸配人權 不是鬥爭工具」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

移民署近日發函給陸籍配偶，要求三個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，超過三個月沒有繳交證明，將「撤銷其居住證」，引發外界熱議。國民黨團呼籲賴政府，不要為了遂行政治鬥爭，不惜拿陸配、新二代來祭旗；國民黨立委陳玉珍質疑，會不會有一天民進黨政府會要求你拿出民進黨黨證，否則就是對國家不忠誠？將剝奪中華民國國民身分？

副書記長許宇甄指出，移民署通知書發出之後，搞得全台陸配人心惶惶，許多立委辦公室都接到陳情，陳情人均表示，他們已在台灣生活超過20多年，當年沒有要求他們繳交證明，而他們早已領有身分證、成為中華民國國民，有的親人早已過世、有的房子被拆、甚至連戶籍地都不存在了，現在政府一句「依法補件」，就要他們設法回去辦證。

許宇甄表示，陳情人共同面對的難題是，她們早已除籍數十年，要用無戶籍身分回到大陸申請原籍證明，事實上是非常困難。經詢問移民署之後，移民署提出三個方式，一、請海基會提供驗證複本。二、自己回大陸申請。三、請大陸親友代替申請。

許宇甄指出，移民署提出三個解決方式事實上均不可行，而移民署這項清查追溯至民國93年以前，估計受影響人數達1萬5千人，若無法以這三種方式提出「喪失原籍證明」，陸委會、移民署、海基會要以個案方式協助。許宇甄質疑，這一萬多件都要以個案協助，是不是因為兩岸早已不交流，陸委會、海基會現在是吃飽太閒，沒事找事做，故意刁難陸配，同時還能創造一萬多個工作業績？

陳玉珍質疑，民進黨政府現在以造成人民恐慌、撕裂族群為主要任務嗎？近期，民進黨政府不斷地在進行所謂的「忠誠考核」，從軍公教必須簽下無大陸戶籍切結書，到驅逐陸配，現在更進一步要求不在大陸出生，母親是陸配的新二代，無大陸戶籍證明書，若三個月未能繳交證明，將剝奪中華民國國民身分。

陳玉珍指出，包括在非常深綠的社群都有網友憂心表示，因為父親在大陸經商，其弟出生在上海，但從未辦過大陸戶籍，居然也收到移民署通知，須提供放棄戶籍證明。陳玉珍質疑，移民署要求提出「你沒有的東西」，就如同面對法律要求「自證無罪」般的荒謬。換句話說，民進黨政府不僅僅只針對陸配，只要在大陸出生的新二代，都懷疑你對國家不忠誠。

陳玉珍說，會不會有一天民進黨政府會要求你拿出民進黨黨證，否則就是對國家不忠誠呢？現在連20、30年前嫁到台灣的陸配，依據當時法律取得定居、取得中華民國國籍，拿著中華民國身分證、護照，現在都可以要求必須證明無大陸戶籍，否則將剝奪中華民國國民身分，難道民進黨在清洗人口嗎？

藍委翁曉玲認為，賴政府透過行政補件問題，反覆確認陸配對台灣的忠誠度，這不是行政問題，而是政治問題，未來是否在民進黨執政下，會擴及到全台人民，提供無大陸戶籍證明？翁曉玲質疑，難道非得要陸配去一趟大陸拿到除戶證明？難道不能用具名切結來處理？翁曉玲呼籲賴政府好好思考陸配取得除戶證明的措施可行性，請賴政府把心思放在如何讓台灣安然渡過川普的關稅風暴，不要再撕裂族群、安定社會、以民為念。



