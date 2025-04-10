嗆張惇涵造謠拗刪預算「既遂」　國民黨：攻擊在野比關稅重要？

▲張惇涵昨指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府副秘書長張惇涵9日指控藍白刪凍支持中小企業預算，甚至涉及攸關赴美談判的國外旅費；而當初提案的藍委陳玉珍隨即駁斥早就撤案，張隨後改口「刪除未遂」。國民黨今（10日）砲轟，我國預算監督過程，刪除就是刪除，凍結就是凍結，既然事實上「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」均未被刪除，那麼唯一可以確定的是代表賴總統的總統府「造謠既遂」。

張惇涵昨指陳玉珍等刪減中小企業相關預算為例，稱藍營倒果為因，陳反駁相關案子根本已撤案。張被打臉後則是回應，陳自證曾刪預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

國民黨對此指出，扶植中小企業預算均沒刪，總統府造謠卻死不認錯，請賴清德翻譯翻譯，什麼叫「刪除未遂」？面對對美關稅的動盪，令人意想不到的是，賴清德的總統府竟然花費時間帶頭造謠，總統府副秘書長張惇涵造謠「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」被刪除一事，均被事實一一打臉，而讓全國人看傻眼的是，總統府副秘書長張惇涵竟還死不認錯。

國民黨續指，國民黨必須恭請賴清德翻譯翻譯，什麼叫「刪除未遂」？我國預算監督過程，刪除就是刪除，凍結就是凍結，既然事實上「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」均未被刪除，那麼唯一可以確定的是代表賴總統的總統府「造謠既遂」，難道對於賴清德而言，造謠攻擊在野黨，比認真處理關稅問題還重要嗎？

國民黨表示，立院監督討論預算過程本就應當可受開放性討論，根據實際需求調整，若要按照賴清德所謂的「刪除未遂」的邏輯，那柯建銘過去也曾經對預算審議進行大撤案，內容包括提高預算的提案，民進黨立委編列預算但未成功——也算「浮編未遂」？2017年賴清德曾於台南市議會備詢聲稱「親中愛台」，難道按照張惇涵的邏輯，賴清德與曹興誠之流一樣是「親中未遂」？

回顧預算審議，國民黨強調只有一個事實，中小企業新創企業科技運用計畫預算，並未刪除一毛錢，經濟部撥補中小企業發展基金約21億元，並未刪除一毛錢，中小及新創企業發展補助預算，並未凍結一毛錢，民進黨立委賴瑞隆爆料吳釗燮、林佳龍赴美溝通，可見赴美旅費未受影響。

最後，國民黨呼籲賴清德總統，應當團結國人的力量，而不是持續製造朝野衝突，掩蓋自己的施政無能。