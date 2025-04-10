反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

記者崔至雲／台北報導

針對美國前總統川普日前宣布對台課徵32％對等關稅一事，總統府副秘書長張惇涵9日指出，國民黨立委陳玉珍曾提案刪除經濟部中小及新創企業署預算，形同「刪除未遂」。對此，陳玉珍今（10日）反擊，批張惇涵未經查證、毫無民主素養，痛批民進黨「不要把人民當白痴」，並表示「我為國家有這樣的高官感到悲哀。」

▲陳玉珍聯訪，回應張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）



張惇涵批評，陳玉珍與立委林思銘曾提案刪除中小企業相關預算，包括凍結中小及新創企業發展獎補助預算20%、刪減2億元中小企業科技運用計畫。陳玉珍回應，這些提案早已撤案、並未表決，且預算仍有逾50億元可用；但張惇涵晚間再度反駁，強調陳玉珍的說法正好證實她曾經提案，「刪除未遂」不是憑空捏造。

陳玉珍今日強調，提案後已在與經濟部溝通下撤案，根本不存在「未遂」問題，且「未遂」為刑法用語，不應用於政治評論，張惇涵不查證就發言，「總統府有這種高官很危險，也沒有民主素養，審查預算是殺人放火嗎？」

她也痛批總統府未落實查證責任，甚至直言「有這種高官，難怪會出現共諜。」她質問，總統府、民進黨對共諜事件毫無自省，「如果發生在藍委身上，民進黨不會逼人下台嗎？應該反求諸己，否則國家怎麼前進？」

陳玉珍最後強調，將不排除對張惇涵提告，要求其為毀損名譽公開道歉，「他身為總統府高官，一言一行都代表總統府，至少應該為不查證公開致歉。」