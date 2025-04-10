陸配議員被解職控淪「台版亞細亞孤兒」！　提行政訴訟求償

▲南投縣議員史雪燕被認定就職前未放棄中國大陸國籍，遭溯及解除議員公職。（圖／翻攝自Facebook／史雪燕）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

前南投縣議員的陸配史雪燕因連任失敗，卸下議員身分已2年，遭內政部認定未在就職前辦理放棄中國大陸國籍，以違反國籍法溯及解除議員公職，日前提訴願失敗後，決定將在明(11日)提起行政訴訟，委任的李振華律師更指政府此舉使在台的38萬名陸配淪為「台灣版的亞細亞孤兒」。

李振華委任律師表示，南投縣議員史雪燕就職議員前未被告知應放棄中國國籍，卸職2年後突然被要求，但因無合法途徑可取得「放棄中國國籍證明」，而遭溯及解除議員資格，因此將在明天正式提起行政訴訟，並對內政部部長與陸委會主委連帶提起損害賠償之訴訟。

李振華指出，政府錯誤援引《國籍法》第20條，要求陸配放棄「外國國籍」，但根據《憲法》及《兩岸人民關係條例》，大陸地區人民本屬我國人民，並非外國人。

此外，中共國籍法亦明定須由公安部核准「外國」國籍之放棄，而中國政府不承認台灣為國家，更不可能承認台灣人為外國人，故而陸配根本無從依法放棄中國國籍，陷入「兩岸皆不承認」的僵局，宛如「台灣版的亞細亞孤兒」。

李振華認為，在制度設計缺陷下，38萬多名陸配將被排除於憲法保障的參政權之外，形同淪為「次等公民」。此案不僅關乎個人權益，更牽動國家憲政主權原則與人權保障，希望大家能夠共同關注此一憲政與人權交織的案件。