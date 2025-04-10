　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸配子女也要補證明　他從小在台念書哀嘆：去哪找？

移民署近日要求陸配與子女須補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」，否則撤銷台灣戶籍。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲移民署近日要求陸配與子女須補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」，否則撤銷台灣戶籍。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

圖文／CTWANT

移民署4月2日針對目前已取得台灣戶籍陸配發出通知，要求陸配與陸配子女須依據「兩岸條例」的規定，3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」，否則將撤銷台灣戶籍，瞬間引起在台陸配震驚與譁然，然而本刊也掌握相關消息發現，不僅僅是陸配收到通知，就連陸配的子女也同樣被要求繳交原籍喪失證明，否則就將註銷在台戶籍。

今年30歲的小傑（化名）受訪時表示，他的母親是陸配，和台灣籍的父親認識後生下他，孰料原本預計回到台灣才要進行生產，卻因他等不及出世，緊急改在廣西生產，因此所有的出生證明文件均是中方所有，事後更為了順利取得台灣身份，他在5歲以前每半年就得出境一次，順利取得台灣的國籍後，隨後也在台灣念幼稚園，並在台一路求學、工作至今。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是清明連假快過完，就突然收到通知，詢問移民署後得到只要拿出「原籍喪失證明」就可繼續保有台灣戶籍身分，但小傑無奈表示，他當時就僅僅只是在中國「出生」，中國那邊「並無任何相關資料」留存。第一時間也已請親戚向公安查詢相關資料，對面系統顯示「查無此人」。

儘管已將自己的狀況明確告知移民署，但卻仍被告知就是必須要拿出「原籍喪失證明」，移民署也強調若真的有困難可以「打報告」給政府，他們會來審核，讓他也質疑移民署，這份「報告」會由誰來審核？誰會來看？要以什麼格式進行？因為他現在就可以將自身狀況打出報告，但卻無法明確得到回應。

小傑指出，4月8日他親自跑移民署一趟，抽號碼牌詢問相關事宜，當下就已有約60個人拿著通知書在場等待，男女老少都有，每一個人的狀況都不盡相同，卻在短時間內被告知僅有3個月時間可以處理，但光是跑流程就至少得花上2個月期間，還被告知「所以我們多給你們一個月了」，手段讓人感到相當逼迫。

小傑透露，日前到移民署抽號碼牌詢問時，大廳裡滿滿都是同樣收到通知書的人，粗估至少有60人。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲小傑透露，日前到移民署抽號碼牌詢問時，大廳裡滿滿都是同樣收到通知書的人，粗估至少有60人。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

小傑表示，移民署要求補繳「喪失原籍證明」，但大部分人來台至少都20年以上，在那個電腦並不普及的年代，以中國的戶政來說，很多人甚至僅有紙本資料，根本不會上傳，20年過後，紙本還在不在根本就是一個大問題，「但移民署要你親自跑一趟辦也好，請親友代辦也好，不管你能不能申請，甚至給不給辦，因為對岸就是『查無此人』，他就是要你生出來，而這期間一切衍生費用，全數由自己負擔，不然就是廢戶籍。」。

他將親身經歷打成貼文PO出，卻被攻擊「中配和中配子女不能永遠只談自己的委屈，卻長年對中共打壓台灣、家裡甚至就是被作為統戰入口之一來裝聾作啞」，甚至質疑「你媽怎麼來的？是清白的嗎？為什麼不願意主動說清楚？為什麼不切割、譴責？你們的沉默就是我們的恐懼來源」。而這樣的留言竟還非少數，甚至有人將經歷貼出後成為網路霸凌的對象。

儘管被攻擊，但仍有人暖心留言指出，「很多人以為只是補一張紙而已，不是不願意申請，是根本不知道要去哪裡申請？怎麼申請？申請不到怎麼辦？每一條行政流程的模糊地帶，都是他們真實的壓力來源」、「政府要你補的，不是證明，而是『我不該被懷疑』的自證程序」、「你們本來就在這裡生活、本來就屬於這裡，現在卻要用錢、用時間去申請一張不確定能不能辦到的公證書，來換取一個早就用人生證明過的身份」，讓小傑也直言根本就是把他們的心境說出來。

對此，移民署表示，目前已獲准在臺定居的陸配約14萬餘人，經清查發現，多數均已繳附喪失原籍證明，惟有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明，經瞭解可能是過去因疫情或是其他因素未能返回中國大陸辦理。為避免民眾同時具有兩岸戶籍情事，移民署陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內繳附相關證明文件，一切均是在法律規範下，合理依序之依法行政作為。對於在台灣長住久安、安居樂業、奉公守法、認同中華民國之陸籍身分者，若有文件申請之實質上困難，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

陸配與子女如未補繳「喪失原籍公證書」，內政部移民署就會撤銷其台灣戶籍。（圖／內政部長劉世芳，與本案無關／劉耿豪攝）

▲陸配與子女如未補繳「喪失原籍公證書」，內政部移民署就會撤銷其台灣戶籍。（圖／內政部長劉世芳，與本案無關／劉耿豪攝）

不過，專研《兩岸關係條例》的律師陳麗玲痛批內政部「違憲又違法」！她表示，依據憲法第7條平等權規定，「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」但內政部卻在未有法令依據下，竟公然要求已經取得我國身分證的陸配與陸配子女繳交「原籍喪失證明」。

除了違憲以外，內政部主張依據《兩岸關係條例》第9條之1要求台灣民眾不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，但在2004年前的法律明定不需檢附「原籍（大陸籍）喪失證明」，當初政府經審核後發出身分證，卻在事隔21年後才要求民眾檢附，且不檢附就將除籍，明顯違反信賴保護原則，不顧中國大陸近年快速變遷之下，不少派出所早已拆遷，「你要民眾去哪裡生證明？」。何況民法追訴期限為15年、行政法追溯期限為7年，更有不溯及既往之規定，內政部竟在事隔21年後才要「溯及既往」，明顯違法。

陳麗玲律師強調，內政部此次發出的並非正式公文，僅是一紙「通知書」。她歡迎陸配們找她登記，並說明當時已提供除籍說明，而不是在21年後才要求補件，若陸配因無法補件而遭到恐嚇、騷擾，甚至因此被除戶、驅逐出境，都可以聯絡她，她將協助對內政部公務員提告瀆職與民事賠償。此外，大成台灣律師事務所的何謹言律師也願意協助受害陸配打官司。

延伸閱讀
我是台灣人1／陸配父母亡、對岸無財產　兒準飛官、女台大畢還要她補證明
辛酸護理師1／台北又傳暴力事件　「踹臉、刁難」醫護惡劣行徑曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看
暴雨灌入「車廂積水」！乘客急抬腳　北捷：已請清潔員處理
快訊／超派鐵拳揍爆Toyz！　超哥判刑出爐
快訊／大雨釀禍！台64線自撞護欄　快速道路變停車場
快訊／地下道積水！　轎車誤闖滅頂畫面曝
快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊
暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳
快訊／桃園大暴雨！　工人遭水流沖走
快訊／新莊大雨！33歲騎士撞大漢橋墩　爆頭噴血亡
關稅增至125%！中國求饒「下場更慘」　她嘆：川普是唯一贏家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

父親無法自理！　要求「子女扶養」遭拒　關鍵原因曝光

統一布丁紙板藏神秘好康！她曝兒要拿去玩湯姆熊　網看傻：都丟了

迎接夏天和比基尼！　墾丁南灣沙灘全新「米白色陽傘」曝光

今年經濟成長「不可能達3.1%」　中研院：川普關稅2因素影響下修

暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳

20女被老師權勢猥褻　高科大、教育部挨批「姑息養奸」

史書華造謠遭判拘役60天　陳沂酸：被問哪一科「記得回答前科」

有房賣不了、有單接不了　潘思亮：缺工國安危機將引爆

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

父親無法自理！　要求「子女扶養」遭拒　關鍵原因曝光

統一布丁紙板藏神秘好康！她曝兒要拿去玩湯姆熊　網看傻：都丟了

迎接夏天和比基尼！　墾丁南灣沙灘全新「米白色陽傘」曝光

今年經濟成長「不可能達3.1%」　中研院：川普關稅2因素影響下修

暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳

20女被老師權勢猥褻　高科大、教育部挨批「姑息養奸」

史書華造謠遭判拘役60天　陳沂酸：被問哪一科「記得回答前科」

有房賣不了、有單接不了　潘思亮：缺工國安危機將引爆

昨天認賠出清　起床見台股翻紅「少賺130萬」！他臉綠：快吐血了

BLACKPINK合體演唱會「票價比GD貴」飆到27萬　韓網吐血：貴爆了！

企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

台股暴跌必點白冰冰神曲〈現金寄治股市〉！本尊發聲：川普卡好心咧

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

生活熱門新聞

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

快訊／08:31花蓮4.3「極淺層地震」　最大震度3級

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

指甲「月牙不見」就代表生病？醫師示警：遇2種情況宜就醫

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

快訊／豪雨狂轟「台鐵軌道淹成河道」　內壢＝埔心雙線不通

剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區曝

6國小童沒錢繳學費！師求助動團　遭拒竟飆罵冷血

暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」看傻

快訊／大雷雨炸中部3縣市！國家警報響　暴雨持續2小時

連2波鋒面來襲7縣市大雨　週日轉涼

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

織襪業難撐下去：訂單卡關、盼政府救命

更多熱門

相關新聞

Google地圖失誤導引墜12米高架橋

Google地圖失誤導引墜12米高架橋

Google地圖提供使用者清楚地標、線條或照片等詳細資訊，相當便利，讓全球民眾習慣使用。印尼近日發生一起驚悚事故，一名司機魯迪載著乘客瓦西尼前往目的地，途中Google地圖導航他到未完工的高架橋，2人就從40英尺（約12公尺）高墜落；奇蹟的是，兩人倖存只有輕傷。

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

逼陸配繳喪籍證明挨轟！移民署長突退休內幕曝

逼陸配繳喪籍證明挨轟！移民署長突退休內幕曝

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

金珉禧今順利生子！仍是小三

金珉禧今順利生子！仍是小三

關鍵字：

周刊王陸配

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面