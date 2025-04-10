陸配子女也要補證明　他從小在台念書哀嘆：去哪找？

▲移民署近日要求陸配與子女須補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」，否則撤銷台灣戶籍。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

圖文／CTWANT

移民署4月2日針對目前已取得台灣戶籍陸配發出通知，要求陸配與陸配子女須依據「兩岸條例」的規定，3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」，否則將撤銷台灣戶籍，瞬間引起在台陸配震驚與譁然，然而本刊也掌握相關消息發現，不僅僅是陸配收到通知，就連陸配的子女也同樣被要求繳交原籍喪失證明，否則就將註銷在台戶籍。

今年30歲的小傑（化名）受訪時表示，他的母親是陸配，和台灣籍的父親認識後生下他，孰料原本預計回到台灣才要進行生產，卻因他等不及出世，緊急改在廣西生產，因此所有的出生證明文件均是中方所有，事後更為了順利取得台灣身份，他在5歲以前每半年就得出境一次，順利取得台灣的國籍後，隨後也在台灣念幼稚園，並在台一路求學、工作至今。

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只是清明連假快過完，就突然收到通知，詢問移民署後得到只要拿出「原籍喪失證明」就可繼續保有台灣戶籍身分，但小傑無奈表示，他當時就僅僅只是在中國「出生」，中國那邊「並無任何相關資料」留存。第一時間也已請親戚向公安查詢相關資料，對面系統顯示「查無此人」。

儘管已將自己的狀況明確告知移民署，但卻仍被告知就是必須要拿出「原籍喪失證明」，移民署也強調若真的有困難可以「打報告」給政府，他們會來審核，讓他也質疑移民署，這份「報告」會由誰來審核？誰會來看？要以什麼格式進行？因為他現在就可以將自身狀況打出報告，但卻無法明確得到回應。

小傑指出，4月8日他親自跑移民署一趟，抽號碼牌詢問相關事宜，當下就已有約60個人拿著通知書在場等待，男女老少都有，每一個人的狀況都不盡相同，卻在短時間內被告知僅有3個月時間可以處理，但光是跑流程就至少得花上2個月期間，還被告知「所以我們多給你們一個月了」，手段讓人感到相當逼迫。

▲小傑透露，日前到移民署抽號碼牌詢問時，大廳裡滿滿都是同樣收到通知書的人，粗估至少有60人。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

小傑表示，移民署要求補繳「喪失原籍證明」，但大部分人來台至少都20年以上，在那個電腦並不普及的年代，以中國的戶政來說，很多人甚至僅有紙本資料，根本不會上傳，20年過後，紙本還在不在根本就是一個大問題，「但移民署要你親自跑一趟辦也好，請親友代辦也好，不管你能不能申請，甚至給不給辦，因為對岸就是『查無此人』，他就是要你生出來，而這期間一切衍生費用，全數由自己負擔，不然就是廢戶籍。」。

他將親身經歷打成貼文PO出，卻被攻擊「中配和中配子女不能永遠只談自己的委屈，卻長年對中共打壓台灣、家裡甚至就是被作為統戰入口之一來裝聾作啞」，甚至質疑「你媽怎麼來的？是清白的嗎？為什麼不願意主動說清楚？為什麼不切割、譴責？你們的沉默就是我們的恐懼來源」。而這樣的留言竟還非少數，甚至有人將經歷貼出後成為網路霸凌的對象。

儘管被攻擊，但仍有人暖心留言指出，「很多人以為只是補一張紙而已，不是不願意申請，是根本不知道要去哪裡申請？怎麼申請？申請不到怎麼辦？每一條行政流程的模糊地帶，都是他們真實的壓力來源」、「政府要你補的，不是證明，而是『我不該被懷疑』的自證程序」、「你們本來就在這裡生活、本來就屬於這裡，現在卻要用錢、用時間去申請一張不確定能不能辦到的公證書，來換取一個早就用人生證明過的身份」，讓小傑也直言根本就是把他們的心境說出來。

對此，移民署表示，目前已獲准在臺定居的陸配約14萬餘人，經清查發現，多數均已繳附喪失原籍證明，惟有部分在台定居對象尚未繳附喪失原籍證明，經瞭解可能是過去因疫情或是其他因素未能返回中國大陸辦理。為避免民眾同時具有兩岸戶籍情事，移民署陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內繳附相關證明文件，一切均是在法律規範下，合理依序之依法行政作為。對於在台灣長住久安、安居樂業、奉公守法、認同中華民國之陸籍身分者，若有文件申請之實質上困難，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

▲陸配與子女如未補繳「喪失原籍公證書」，內政部移民署就會撤銷其台灣戶籍。（圖／內政部長劉世芳，與本案無關／劉耿豪攝）

不過，專研《兩岸關係條例》的律師陳麗玲痛批內政部「違憲又違法」！她表示，依據憲法第7條平等權規定，「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」但內政部卻在未有法令依據下，竟公然要求已經取得我國身分證的陸配與陸配子女繳交「原籍喪失證明」。

除了違憲以外，內政部主張依據《兩岸關係條例》第9條之1要求台灣民眾不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，但在2004年前的法律明定不需檢附「原籍（大陸籍）喪失證明」，當初政府經審核後發出身分證，卻在事隔21年後才要求民眾檢附，且不檢附就將除籍，明顯違反信賴保護原則，不顧中國大陸近年快速變遷之下，不少派出所早已拆遷，「你要民眾去哪裡生證明？」。何況民法追訴期限為15年、行政法追溯期限為7年，更有不溯及既往之規定，內政部竟在事隔21年後才要「溯及既往」，明顯違法。

陳麗玲律師強調，內政部此次發出的並非正式公文，僅是一紙「通知書」。她歡迎陸配們找她登記，並說明當時已提供除籍說明，而不是在21年後才要求補件，若陸配因無法補件而遭到恐嚇、騷擾，甚至因此被除戶、驅逐出境，都可以聯絡她，她將協助對內政部公務員提告瀆職與民事賠償。此外，大成台灣律師事務所的何謹言律師也願意協助受害陸配打官司。

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