傳黃仁勳赴晚宴「承諾境內投資」　川普撤回對中出口H20晶片限制

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）原本計畫限制輝達（Nvidia）旗下H20人工智慧晶片出口到中國，但在輝達執行長黃仁勳出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後決定撤回。

美國全國公共電台（NPR）9日引述兩名消息人士指出，美國政府這項出口限制措施已經醞釀數月，最快原本打算本週內就實施。H20晶片是目前在美國出口管制條件下，中國市場上能合法取得的最先進AI處理器之一。

根據NPR的說法，川普政府之所以態度轉變，是因為輝達向政府承諾，將在美國境內投資興建新的AI資料中心。

路透社尋求對此置評，但白宮與輝達均未立即回應。

早在今年1月，路透社就曾報導，川普政府正在考慮收緊針對輝達為中國市場特別設計的H20晶片出口限制。

事實上，限制這款晶片出口中國的構想，最早是由美國前總統拜登（Joe Biden）的民主黨政府所提出的。路透社2月時曾獨家披露，受到中國新創公司DeepSeek推出低價AI模型的帶動，H20晶片的訂單激增。

根據科技媒體The Information上週報導，中國科技大廠包括字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴集團（Alibaba Group）與騰訊控股（Tencent Holdings），在今年前3個月總共下了至少160億美元（約台幣5200億元）的H20伺服器晶片的訂單。

不過，美國國會方面也有不同聲音，共和黨籍眾議員穆倫納爾（John Moolenaar）與民主黨籍眾議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）在1月底聯名呼籲，應該對輝達的AI晶片出口實施更多限制。