　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳黃仁勳赴晚宴「承諾境內投資」　川普撤回對中出口H20晶片限制

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）原本計畫限制輝達（Nvidia）旗下H20人工智慧晶片出口到中國，但在輝達執行長黃仁勳出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後決定撤回。

美國全國公共電台（NPR）9日引述兩名消息人士指出，美國政府這項出口限制措施已經醞釀數月，最快原本打算本週內就實施。H20晶片是目前在美國出口管制條件下，中國市場上能合法取得的最先進AI處理器之一。

根據NPR的說法，川普政府之所以態度轉變，是因為輝達向政府承諾，將在美國境內投資興建新的AI資料中心。

路透社尋求對此置評，但白宮與輝達均未立即回應。

早在今年1月，路透社就曾報導，川普政府正在考慮收緊針對輝達為中國市場特別設計的H20晶片出口限制。

事實上，限制這款晶片出口中國的構想，最早是由美國前總統拜登（Joe Biden）的民主黨政府所提出的。路透社2月時曾獨家披露，受到中國新創公司DeepSeek推出低價AI模型的帶動，H20晶片的訂單激增。

根據科技媒體The Information上週報導，中國科技大廠包括字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴集團（Alibaba Group）與騰訊控股（Tencent Holdings），在今年前3個月總共下了至少160億美元（約台幣5200億元）的H20伺服器晶片的訂單。

不過，美國國會方面也有不同聲音，共和黨籍眾議員穆倫納爾（John Moolenaar）與民主黨籍眾議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）在1月底聯名呼籲，應該對輝達的AI晶片出口實施更多限制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／央行楊金龍：台股市值膨脹太多　國安基金可擴大規模
快訊／大雷雨炸3縣市！　國家警報響
快訊／無懼125％關稅！　大陸A股走揚
「關稅頂多10%、台積電越跌越買」　網湧柯建銘臉書朝聖喊先知
美國一定救台灣？　蘇起示警：川普恐「抗中不保台」
已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：多90天可更深入談合作
快訊／上市櫃890家迎漲停！　4檔臉綠投資人嘆「又被巴」
快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝
F.I.R.「2成員變陌生臉孔」海報曝！　歌迷傻眼：你們是誰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誰讓川普改變心意？　關稅逆轉前「18hrs內幕」曝光

投資失利！女行員偷走26公斤黃金　日本三菱日聯銀行爆嚴重疏失

越南與美國啟動貿易談判　消除非關稅壁壘、打擊貿易詐欺

川普關稅政策急轉彎！　商務部長：挑戰中國的大好機會

多國拍馬屁求談判！川普喊「關稅政策是傳奇」：輪到我們狠削一筆

波音777客艙突冒煙霧！　緊急降落羽田機場

傳黃仁勳赴晚宴「承諾境內投資」　川普撤回對中出口H20晶片限制

台灣加碼軍費卻被課重稅？美議員質疑政策矛盾　五角大廈回應

考慮豁免部分美企！　川普鬆口：不是他們的錯

美商務部長：川普預期將與習近平談話

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

誰讓川普改變心意？　關稅逆轉前「18hrs內幕」曝光

投資失利！女行員偷走26公斤黃金　日本三菱日聯銀行爆嚴重疏失

越南與美國啟動貿易談判　消除非關稅壁壘、打擊貿易詐欺

川普關稅政策急轉彎！　商務部長：挑戰中國的大好機會

多國拍馬屁求談判！川普喊「關稅政策是傳奇」：輪到我們狠削一筆

波音777客艙突冒煙霧！　緊急降落羽田機場

傳黃仁勳赴晚宴「承諾境內投資」　川普撤回對中出口H20晶片限制

台灣加碼軍費卻被課重稅？美議員質疑政策矛盾　五角大廈回應

考慮豁免部分美企！　川普鬆口：不是他們的錯

美商務部長：川普預期將與習近平談話

跌2千點到護盤都沒買？財經作家：呆呆持續買一點的，比較聰明

陸發現新礦種！可提純99.995%二氧化矽　含量滿足半導體應用要求

誰讓川普改變心意？　關稅逆轉前「18hrs內幕」曝光

人性很重要！任天堂總裁談AI技術：我們不會只靠科技

住全台福容「1人1250元起」！最新南投城堡、中壢IKEA主題房都有

Taiwan PASS推3款「景點版」優惠　限量2人同行1人免費

投資失利！女行員偷走26公斤黃金　日本三菱日聯銀行爆嚴重疏失

越南與美國啟動貿易談判　消除非關稅壁壘、打擊貿易詐欺

廣末涼子東京住家遭強制搜查！　移送檢方羈押中「又涉1罪」

菜「出」有名！　北農第4櫃高麗菜再銷日本

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

國際熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

川普暫緩75國關稅90天　道瓊瘋漲近3000點

美貿易代表「消息公布後」才知道關稅喊卡

中國報復川普關稅！日網罕見一面倒力挺

川普早預告！4小時後暫停關稅90天

美股瘋漲近3000點！　美媒憂「熊市死貓彈」質疑川普干預市場

美對中課125％關稅！　川普願意見習近平：他是我的朋友

暫緩75國對等關稅　川普曝「早上才決定的」

對等關稅上路！　這5國有望最先達成協議

歐盟炸鍋反擊美國加25%關稅　4/15開徵

更多熱門

相關新聞

台灣加碼軍費卻被課重稅？　五角大廈回應

台灣加碼軍費卻被課重稅？　五角大廈回應

美國對台灣徵收高達32%的關稅引發爭議，美國聯邦眾議院軍事委員會9日召開聽證會，民主黨籍眾議員當場質疑，若關稅政策導致台灣經濟受損，政府又怎麼能合理要求台灣「加碼」軍費。國防部官員答覆，努力將安全系統優先提供給台灣；台灣允提高國防預算至GDP3%以上，但仍需做更多。

考慮豁免部分美企　川普：不是他們的錯

考慮豁免部分美企　川普：不是他們的錯

美商務部長：川普預期將與習近平談話

美商務部長：川普預期將與習近平談話

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

美貿易代表「消息公布後」才知道關稅喊卡

美貿易代表「消息公布後」才知道關稅喊卡

關鍵字：

川普輝達H20晶片人工智慧AI晶片黃仁勳Nvidia北美要聞AI科技

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

台指期夜盤漲停！　他發現「更妙的指數」被打臉

快訊／歷史一刻！　台指期夜盤漲停

川普先發call訊再護盤　專家：這種總統該哭還該笑

川普暫緩75國關稅90天　道瓊瘋漲近3000點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面