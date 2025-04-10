回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

▲總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普10日又宣告對等關稅延緩90天實施。回顧過去這一週，一位政府官員受訪時說，大家都看到了，在川普面前，沒有誰比較厲害，或誰比較會預測，還是誰對應的最好，在川普眼裡，標準答案就連他自己也沒有，不合理關稅的目的，就是逼談判、逼妥協，因此能做的事就是，輪到我們談判前，負責任的政府就該有所準備，而台灣政府確實有準備，拿出各種因應短期衝擊的方案來。

川普在一個禮拜前，拋出所謂的「對等關稅」政策，對台灣祭出32％重稅，總統賴清德、行政院長卓榮泰在歷經100小時的盤整，進行產業、社會溝通，並提出五大策略，除了從「零關稅」談起，也表達擴大投資美國，以及解決美方高度關注的洗產地問題；而我國的談判團隊也向美國白宮進行接觸，外交部長林佳龍也已經證實，已向白宮掛號。

美國則在10日突然又宣布對等關稅延緩90天，而這個轉折的影響，也馬上展現在股市上。台指期10日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點，今日有望創下史上最大漲點。

回顧過去這一週的風風雨雨，一位深度參與的政府官員表示，到現在為止，大家都看到了，川普面前沒有誰比較厲害，誰比較會預測，誰對應的最好，「在川普眼裡，標準答案他自己也沒有標準說法」。

這位官員說，到現在為止，大家終於知道了，不合理關稅的目的是逼你談判、妥協，解決川普口中的逆差、貿易不公問題，但輪到你談判前，負責任的政府就該有所準備，而台灣的政府確實有準備，拿出各種因應短期衝擊的方案來。

這位官員說，這些案子，都是需要相當時間的準備，所以也沒有倉促的問題，也是負責任的做法；相反的，到生效日（指昨日），被課高關稅的40多個國家，拿出短期方案的實在也沒幾個。

新加坡總理黃循財在第一時間拍影片，在台灣內部掀起部分人士的盛讚。我國政府官員受訪時則坦言，其實在台灣的環節裡，同樣的內容換作是賴清德來談，得到的恐怕不會是讚美，反而可能會被批評是「空洞」、「無能」。

這位官員說，如果觀察賴清德釋出8分鐘的影片，他是把對應策略的短、中、長期方向，包括跟美方溝通的情理做闡述，而得到的反饋也相對正面，隔天美國就有相當程度的回應。

對於這次關稅戰在台灣內部的政治層面的討論上，另一位政府人士受訪表示，在這個時間點，全世界都在找對應川普的最佳解，被課超高關稅的中國，人民銀行和匯金公司在匯率策略上各說各話，北京一下奉陪到底，一下萬言書陳情，從外看起來是毫無頭緒的。

這位人士無奈地說，在我們國內，還有政黨主張要跟中國合作，在野黨主席還扯兩岸關係都是來自於政府的「親美抗中」所致。他說，偏偏這幾天以來，從歐盟到美日各國，才把老共這次的軍演徹頭徹尾的痛罵了一次，認為中國在挑釁，在野黨難道都活在自己的籮筐裡。

至於在野黨要求賴政府叫停民間團體發起的大罷免。政府人士說，想用國家面臨的壓力，來緩解自己面臨的國內壓力，是眼界問題，還是真的不知道自己在做什麼？他說，其實擁有地方執政多數的在野黨，應該做的除了幫忙穩定民心，讓社會不致恐慌，更重要的協助並且了解所轄那些中小企業，更緊密的與中央聯繫，讓後續各種因應政策可以更到位，而不是搞什麼對美採購，「這讓人笑掉大牙，你的預算單位不是川普的預算單位欸」。

這位官員說，至於罷免部分，民團發動罷免不就是因為質疑在野黨不是忠誠的在野黨，問政不專業嗎？那應該利用這個時間，讓大家知道在野黨既專業又忠誠於台灣，不也是最好的洗白機會嗎？這樣罷免自然就沒有動力了。