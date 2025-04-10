　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

▲▼總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普10日又宣告對等關稅延緩90天實施。回顧過去這一週，一位政府官員受訪時說，大家都看到了，在川普面前，沒有誰比較厲害，或誰比較會預測，還是誰對應的最好，在川普眼裡，標準答案就連他自己也沒有，不合理關稅的目的，就是逼談判、逼妥協，因此能做的事就是，輪到我們談判前，負責任的政府就該有所準備，而台灣政府確實有準備，拿出各種因應短期衝擊的方案來。

川普在一個禮拜前，拋出所謂的「對等關稅」政策，對台灣祭出32％重稅，總統賴清德、行政院長卓榮泰在歷經100小時的盤整，進行產業、社會溝通，並提出五大策略，除了從「零關稅」談起，也表達擴大投資美國，以及解決美方高度關注的洗產地問題；而我國的談判團隊也向美國白宮進行接觸，外交部長林佳龍也已經證實，已向白宮掛號。

美國則在10日突然又宣布對等關稅延緩90天，而這個轉折的影響，也馬上展現在股市上。台指期10日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點，今日有望創下史上最大漲點。

回顧過去這一週的風風雨雨，一位深度參與的政府官員表示，到現在為止，大家都看到了，川普面前沒有誰比較厲害，誰比較會預測，誰對應的最好，「在川普眼裡，標準答案他自己也沒有標準說法」。

這位官員說，到現在為止，大家終於知道了，不合理關稅的目的是逼你談判、妥協，解決川普口中的逆差、貿易不公問題，但輪到你談判前，負責任的政府就該有所準備，而台灣的政府確實有準備，拿出各種因應短期衝擊的方案來。

這位官員說，這些案子，都是需要相當時間的準備，所以也沒有倉促的問題，也是負責任的做法；相反的，到生效日（指昨日），被課高關稅的40多個國家，拿出短期方案的實在也沒幾個。

新加坡總理黃循財在第一時間拍影片，在台灣內部掀起部分人士的盛讚。我國政府官員受訪時則坦言，其實在台灣的環節裡，同樣的內容換作是賴清德來談，得到的恐怕不會是讚美，反而可能會被批評是「空洞」、「無能」。

這位官員說，如果觀察賴清德釋出8分鐘的影片，他是把對應策略的短、中、長期方向，包括跟美方溝通的情理做闡述，而得到的反饋也相對正面，隔天美國就有相當程度的回應。

對於這次關稅戰在台灣內部的政治層面的討論上，另一位政府人士受訪表示，在這個時間點，全世界都在找對應川普的最佳解，被課超高關稅的中國，人民銀行和匯金公司在匯率策略上各說各話，北京一下奉陪到底，一下萬言書陳情，從外看起來是毫無頭緒的。

這位人士無奈地說，在我們國內，還有政黨主張要跟中國合作，在野黨主席還扯兩岸關係都是來自於政府的「親美抗中」所致。他說，偏偏這幾天以來，從歐盟到美日各國，才把老共這次的軍演徹頭徹尾的痛罵了一次，認為中國在挑釁，在野黨難道都活在自己的籮筐裡。

至於在野黨要求賴政府叫停民間團體發起的大罷免。政府人士說，想用國家面臨的壓力，來緩解自己面臨的國內壓力，是眼界問題，還是真的不知道自己在做什麼？他說，其實擁有地方執政多數的在野黨，應該做的除了幫忙穩定民心，讓社會不致恐慌，更重要的協助並且了解所轄那些中小企業，更緊密的與中央聯繫，讓後續各種因應政策可以更到位，而不是搞什麼對美採購，「這讓人笑掉大牙，你的預算單位不是川普的預算單位欸」。

這位官員說，至於罷免部分，民團發動罷免不就是因為質疑在野黨不是忠誠的在野黨，問政不專業嗎？那應該利用這個時間，讓大家知道在野黨既專業又忠誠於台灣，不也是最好的洗白機會嗎？這樣罷免自然就沒有動力了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看
暴雨灌入「車廂積水」！乘客急抬腳　北捷：已請清潔員處理
快訊／超派鐵拳揍爆Toyz！　超哥判刑出爐
快訊／大雨釀禍！台64線自撞護欄　快速道路變停車場
快訊／地下道積水！　轎車誤闖滅頂畫面曝
快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊
暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳
快訊／桃園大暴雨！　工人遭水流沖走
快訊／新莊大雨！33歲騎士撞大漢橋墩　爆頭噴血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

嗆張惇涵造謠拗刪預算「既遂」　國民黨：攻擊在野比關稅重要？

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

「兩隻大象跳舞我們也得閃！」　侯友宜憂關稅衝擊向中央拋3建議

川普關稅延後　吳思瑤：在野黨繼續操作疑美論會受社會批判

回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

嗆張惇涵造謠拗刪預算「既遂」　國民黨：攻擊在野比關稅重要？

反擊張惇涵「刪預算未遂」說　陳玉珍：國家有這種高官感到悲哀

六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

川普關稅大刀台灣獲90天緩衝　卓榮泰指示支持方案依最新局勢調整

「兩隻大象跳舞我們也得閃！」　侯友宜憂關稅衝擊向中央拋3建議

川普關稅延後　吳思瑤：在野黨繼續操作疑美論會受社會批判

回顧7天關稅風暴　官員：川普自己也沒標準答案！只能做好談判準備

喬治王子暴風抽高　黏老爸威廉看足球「興奮到模糊」

昨天認賠一鍵出清　起床見台股翻紅「少賺130萬」！他臉綠

BLACKPINK合體演唱會「票價比GD貴」飆到27萬　韓網吐血：貴爆了！

企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

台股暴跌必點白冰冰神曲〈現金寄治股市〉！本尊發聲：川普卡好心咧

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

政治熱門新聞

曾喊「關稅頂多課10%」被灌爆　大批網友湧柯建銘臉書朝聖喊先知

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟

徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　掌握變動發展台灣

張惇涵稱國外旅費預算被刪！黃揚明嗆下台

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

對川普「未報復、願談判」收階段性成果　涉外人士揭未來90天關鍵

已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：現在多90天可以更深入談合作

吳達偉：當成第三次世界大戰已開打

賴清德投書彭博　4點回應川普對等關稅

賴清德投書彭博社　五方向回應川普關稅新制

高院駁回柯抗告　民眾黨：濫權濫押

屏東鄉長貪5萬8公款「買阿妹演唱會紀念品」　監察院全票彈劾

更多熱門

相關新聞

川普關稅大轉彎！台灣、東南亞恢復出貨　中國輸美貨櫃1天剩3個

川普關稅大轉彎！台灣、東南亞恢復出貨　中國輸美貨櫃1天剩3個

美國總統川普關稅政策急轉彎，宣布75國對等關稅暫緩90天，此期間調降至10％，不過對中國的關稅拉到125％；貨攬業者透露，消息一出來後，從台灣、東南亞出口的貨都陸續恢復，不過中國貨當然更是出不了，外媒更指出從中國輸美的貨櫃1天從50個大砍至只剩3個。

關稅暫緩90天　美財長：沒報復就有獎勵

關稅暫緩90天　美財長：沒報復就有獎勵

新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

新關稅喊停　驚滔駭浪後的台灣下一步

台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停

台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停

無懼125％關稅！　大陸A股今開盤後走揚

無懼125％關稅！　大陸A股今開盤後走揚

關鍵字：

賴清德關稅川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面