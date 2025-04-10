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川普關稅延後　吳思瑤：在野黨繼續操作疑美論會受社會批判

▲▼吳思瑤 聯訪 壯促法 女性義務役等相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）受訪時表示，昨天社群上有一句話，選對的人走對的路，選錯的人關稅125%，明天行政院專案報告，行政團隊知無不言、言無不聽，歡迎各項建設性建議，但如果要持續操作疑美論、擁抱中國，終會受到社會嚴厲批判。

吳思瑤表示，因應美國關稅衝擊，政府有準備、方案符合國家所需，也展現政府掌握局勢及因應的有效作為，雖然在野黨採取說風涼話、唱衰台灣、擁抱中國的話術，在面對國家嚴峻挑戰時，在野黨並沒有讓人感受到是堅定台灣隊，執政團隊穩住局勢、提出做法，讓國際社會看到台灣穩健

對於總統投書彭博新聞社，吳思瑤指出，這是非常正面訊息，也釋放台灣競爭力跟優勢，希望讓國際社會知道，台灣基於堅強經貿實力、具有競爭力的ICP產業，都讓世界需要台灣，台灣也會發揮經貿能力，在全球布局中扮演更吃重角色。在野黨這段時間口口聲聲挺民生，國民黨卻一再進行錯誤的政治作為跟鬥爭。

吳思瑤指出，總統所說脫中入北是他長期經貿布局的政治方向，大家可以討論總統策略是否一百分、符合未來局勢，但總統主張必然奠基於行政團隊對國際局勢綜合研判、合理評估，而且是有效因應作為，堅信賴清德所說的台灣加一，抵抗紅色供應鏈、創造非紅供應鏈。善用台灣經貿實力跟半導體優勢，如果對於總統戰略主張有質疑，大家可以理性探討，但朱立倫所說擁抱中國、趙少康所說引進中資，到底誰是為台灣好、誰愛台灣。

對於關稅風波，吳思瑤提到，昨天社群上有一句話，選對的人走對的路，選錯的人關稅125%，川普現在提出90天談判寬限期 剩下中國頑強抵抗，只有國民黨依舊唱衰，要把台灣經貿跟中國綁在一起，選對的人轉危為安、選錯的人把台灣鎖進中國、承受更大風險。呼籲大家團結一致

吳思瑤指出，昨天藍營首長聚會，如果有建設性且正向的策略，可以透過行政院會及各項溝通管道，促成對台灣最能加分的方向，但在野黨首長並沒有，現在不是互別苗頭的時候，中央會全力穩定經濟、突破難關，地方也不應當自外於中央作為。

吳思瑤表示，若縣市首長有端出更好方案，中央絕對會廣納為政策，可惜他們提出輪流對美採購促銷會，這樣鼓勵大家去Costco採買就好，不是學盧秀燕那套辦購物節就好，面對國際趨勢變化不是如此隨意，大家團結一致力挺中央政策，明天專案報告，行政團隊知無不言、言無不聽，歡迎各項建設性建議，但如果要持續操作疑美論、擁抱中國，終會受到社會嚴厲批判。

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