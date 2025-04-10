澤倫斯基曝「155名中國人替俄作戰」　查獲證件、銀行卡

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭總統澤倫斯基9日公開表示，根據烏方情報掌握，目前已有約155名中國籍人士參與俄羅斯軍隊，與烏軍正面交戰。他強調，這些人並非自發參戰，而是透過社群媒體招募加入，且中國官方知情。此說法引發國際關注，烏方也正調查這些人是否是受中國政府指示前來。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，俄羅斯透過網路平台向海外招募人力，「中國公民就是其中之一」，而且中國方面知道這件事。他更進一步透露，烏軍在頓內茨克州（Donetsk Oblast）已逮捕兩名中國人，確認他們是為俄方作戰。相關人員身上不僅持有身分證件，還攜帶銀行卡與其他個人資料。

消息曝光後，澤倫斯基已責成烏克蘭外交部，立即與北京方面展開對話，希望中方明確回應此事。儘管中國外交部發言人林劍表示，正向烏方核實情況，並強調所謂「大量中國人參與俄軍」的說法毫無根據，但烏方態度明確，要求中方說清楚、講明白。

中國外交部發言人林劍9日回應，中方正向烏方核實有關情況，至於有許多中國公民協助俄羅斯參戰的說法「毫無根據」。

除了中國人傳出涉入戰場，北韓派兵助俄的情況也備受矚目。BBC曾引述西方官員消息指出，光是在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast），3個月內已有近40%北韓士兵陣亡，死亡人數上看千人。

南韓軍方上月也證實，平壤政權今年又向俄方增派3000名軍人，並提供飛彈、火砲與彈藥支援。