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中國全面推廣離境退稅！多地試辦「即買即退」成戰略緩衝

▲▼貨櫃、港口、進出口、海運。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國全面推廣「即買即退」的策略。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

中美貿易摩擦持續升級，中國大陸國家稅務總局為了因應衝擊，8日發布了《關於推廣境外旅客購物離境退稅「即買即退」服務措施的公告》，9日開始實施「即買即退」的退稅服務，目前已在上海、北京、廣東、四川、浙江及深圳等地試辦，這樣措施也被賦予了戰略緩衝器的功能。

中國大陸國家稅務總局4日發布公告後，自9日起開始實施，目前試辦地點為上海、北京、廣東、四川、浙江籍深圳等地。這項「即買即退」措施的意思，是境外旅客在合作商店購買退稅物品，辦理完信用卡預授權後，就可以在現場領取等額的退稅款，等到離境時由海關檢驗旅客身分、退稅物品，核對無誤後立即解除信用卡預授權擔保，並辦理離境退稅事項。

公告中還表明，若有退稅商店意願提供「即買即退」服務，只要跟本地退稅代理機構商談一致後，就能成為「即買即退」商店。

▲▼貨櫃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國全面推廣「即買即退」的策略。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，香港資深媒體人黎金良表示，這項規定看似常規的旅遊消費便利化措施，在當前特殊的國際經濟政治環境下，被賦予了超過表面的戰略意義。

黎金良認為，中國在此時全面推廣這項政策，時間點意味深長。在發布以前，美國總統川普才對全球實施「對等關稅政策」，在這種嚴峻形勢之下，中國迅速推出反制措施，不過若只是單純的關稅反制，也只是「硬碰硬」的對抗策略，中國的決策層顯然意識到需要更有創造性的應對方案。

因此，在這種背景之下，「即買即退」的政策在中國推廣，被賦予了戰略緩衝器的意義。美國對世界加稅，中國則對所有遊客退稅、美國閉關鎖國，中國則是進一步擴大開放程度、美國將刀子對準世界上所有國家，中國則是迅速將優惠兌現給來華人士，差異化的策略展現出中國在經濟柏毅中的靈活思維。

黎金良還說，關稅戰主要衝擊的部分，是貨物貿易的領域，尤其是中國的製造業出口。不過離境退稅的政策，針對的是服務貿易中的旅遊消費，透過促進境外遊客來華消費，能夠擴大服務貿易順差，彌補部分商品貿易可能出現的下滑。

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