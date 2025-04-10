陸對進口「在途貨物」暫免徵84%關稅　海關總署公布33天特殊時限期

▲中國海關總署針對「在途貨物」有特殊時間段33天緩衝期，免徵84%關稅。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中國官方昨9日宣布最新對美反制措施，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅提升到84%，並且針對美對華加徵關稅不合理行為，向世貿組織（WTO）追加起訴美國。昨深夜中國海關總署也發布最新消息，針對已「在途貨物」有33天內緩衝期，但條件是4月10日12時01分之前起運，且相關貨物於2025年5月13日24時前申報進口，可免於84%高稅率。

中美關稅大戰正式開打，中方昨9日晚間七點多宣布，對美國正式追加關稅，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅加徵到84%，以報復美方對華加徵104%關稅不合理行為。

隨後，中國海關總署宣布最新政令，首先針對2025年4月10日12時01分起申報進口原產於美國的所有貨物，必須在現行徵稅方式、適用關稅稅率的基礎上，加徵本次加徵84%關稅。

另外，針對美到華的「在途貨物」，進口企業可申請不加徵本次加徵的關稅，前提是有關貨物的運輸工具已於2025年4月10日12時01分之前從啓運地啓運，且於2025年5月13日24時（前申請）進口的「在途貨物」，不加徵本次加徵84%關稅。

對在2025年5月13日24時之前已申報進口（對於採用提前申報方式進口的貨物，該時間指運輸工具申報進境時間），且已繳納本次加徵關稅的貨物，進口企業經自行覈實進口貨物運輸情況，確認有關進口貨物符合「在途貨物」的規定，可向海關申請退還相關稅款及利息。

中方針對「在途貨物」做出暫時保障措施，可減少因徵收高關稅被拒收在港口、海上的「流浪貨櫃」，降低商貿糾紛風險，也讓進口企業也有所緩衝期。反倒是美國對於進口「在途貨物」尚未有相關舉措。

另外，最新消息，美國總統川普在個人社交網站再宣布，美國將提高對中國的關稅至125%，即刻生效。另外，有超過75個國家與美國進行協商，未對美國進行任何形式的報復，基於此，川普授權一項為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低互惠關稅至10%，同樣即刻生效。

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中國海關總署相關公告完整內容以下：

根據《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）、《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號），自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84％關稅；2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啓運地啓運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的（以下稱「在途貨物」），不加徵本次加徵的關稅。現就上述措施有關執行事項公告如下：

一、對2025年4月10日12時01分起申報進口原產於美國的所有貨物，在現行徵稅方式、適用關稅稅率（現行適用的最惠國稅率或暫定稅率與已實施的加徵關稅稅率之和）基礎上加徵本次加徵的關稅。

二、對「在途貨物」，進口企業可申請不加徵本次加徵的關稅。進口企業應自行覈實原產於美國進口貨物的運輸情況，確認裝載有關貨物的運輸工具已於2025年4月10日12時01分之前從啓運地啓運，且相關貨物於2025年5月13日24時前申報進口。

申請不加徵本次加徵關稅的「在途貨物」，應在裝載該貨物的運輸工具申報進境後申報進口；對自海關特殊監管區域、保稅監管場所等出區內銷和區外加工貿易內銷等貿易方式下進口貨物，申請不加徵本次加徵關稅的，應在2025年5月13日24時前申報內銷進口。

三、對「在途貨物」申請不加徵本次加徵關稅的進口企業，其相關進口貨物應當按如下要求申報：

（一）進口貨物報關單「啓運日期」欄目應填報入境貨物離開境外第一個裝運口岸的日期，填報的啓運日期應在2025年4月10日12時01分之前，同時應在備注欄注明「<加徵關稅在途貨物>」。

其中，對自海關特殊監管區域、保稅監管場所等出區內銷和區外加工貿易內銷等貿易方式下進口貨物以及其他無實際進出境貨物，申報時應在隨附單據欄目上傳貨物運輸情況證明材料（證明材料需包含貨物自境外啓運地運輸至進境地的啓運地、啓運時間、運輸路線等信息），同時應在備注欄注明「<加徵關稅在途貨物>」。

（二）在進口申報環節，進口企業需作如下聲明：

「本單位承諾，已覈實進口貨物符合稅委會公告2025年第4號第三條規定的情形，申請不加徵本次加徵的關稅。本單位對申報內容及提供的證明材料的真實性、準確性承擔法律責任。」

四、對在2025年5月13日24時之前已申報進口（對於採用提前申報方式進口的貨物，該時間指運輸工具申報進境時間），且已繳納本次加徵關稅的貨物，進口企業經自行覈實進口貨物運輸情況，確認有關進口貨物符合「在途貨物」的規定，可向海關申請退還相關稅款及利息，按本公告第三條（二）的規定向海關作出聲明，並提交相關證明材料。

五、加工貿易項下進口原產於美國的貨物，現行保稅政策不變，具體管理要求如下：

（一）海關特殊監管區域保稅進口原產於美國的貨物，其加工後的成品，自2025年4月10日12時01分起，不得保稅流轉，內銷時按對應的全部保稅料件申報；海關特殊監管區域外保稅進口原產於美國的貨物，其加工後的成品（含副產品、殘次品），自2025年4月10日12時01分起，不得保稅流轉，應當辦理出口離境或內銷手續，且加工後的成品（含殘次品，不含副產品）內銷時按對應的全部保稅料件申報。

（二）自2025年4月10日12時01分起，加工貿易手（賬）冊（B手冊、C手冊、E賬冊、H賬冊、TH賬冊、TG賬冊）項下的進口料件屬於原產於美國的，加工貿易企業可實施專用手（賬）冊管理。加工貿易企業在手（賬）冊設立、變更時，應在專用手（賬）冊表頭的備注欄首位注明[M]。加工貿易專用手（賬）冊項下所有成品不得保稅流轉。

加工貿易企業未能實施專用手（賬）冊管理的，自2025年4月10日12時01分起，在加工貿易手（賬）冊設立、變更時，對原產於美國的保稅料件和相關成品，應在其商品項的商品名稱首位注明[M]，與原產於其他國家（地區）的同類貨物分開商品項備案。

（三）自2025年4月10日12時01分起，海關特殊監管區域、保稅監管場所的物流賬冊（TW賬冊、L賬冊）涉及原產於美國的貨物的，不得開展改變商品編碼或原產地的簡單加工業務。

特此公告。