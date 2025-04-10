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川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，對全球各國實施的對等關稅暫時調降至10%，為期90天，作為談判觀察期。然而，針對中國進口商品的關稅則大幅提高至125%，並即刻生效。消息一出，美股隨即大漲。美國財政部長班森特對此表示，這早已是川普擬定好針對中國的策略。

美國財政部長班森特（Scott Bessent）今日在白宮記者會上表示，這項決定是川普早已擬定的策略之一，「這一直是他的策略，你甚至可以說，他把中國逼入困境。」

班森特強調，中國是全球最不平衡的經濟體，「也是美國貿易問題的最大根源」。他表示，美國的關稅政策已導致中國商品改道流入歐洲市場，使中國經濟對其他國家形成外溢性問題，成為全球經濟失衡的主要來源。

川普今日稍早宣布，已有超過75個國家與美國接洽，希望在對等關稅正式全面實施前展開談判，且尚未對美採取報復措施。他因此決定在未來90天內，對除中國外的國家僅課徵10%關稅，作為觀察談判誠意的過渡措施，該措施即刻生效。

川普對中國的態度則明顯強硬，他表示，中國對全球市場展現出「缺乏尊重」的態度，因此美方將針對中國進口商品課徵125%的高額關稅，立即實施。

川普政府先前針對中國實施多輪貿易制裁，包括20%、34%、50%的關稅層層加碼，此次更進一步將稅率拉升至歷史高點。儘管多數國家選擇與美方協商，但北京日前宣布對美國商品加徵34%報復性關稅，引發川普強烈反擊。

白宮方面表示，未來90天將密切觀察各國的談判進展，並將視情況進一步調整關稅政策，但對中國的強硬立場「不容妥協」。

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