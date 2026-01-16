張文「表達式犯罪」　專家分析2原因隨機殺人

記者黃翊婷／綜合報導

嫌犯張文去年12月19日在台北車站、捷運中山站犯下隨機殺人案，造成3人死亡，隨後他自己也墜樓身亡。台北地檢署15日公布調查結果，根據3名專家學者鑑定，研判張文的行為是為了引發社會關注及造成社會震撼，並結合高度計畫性的「表達式暴力行為」。

▲張文屬於典型的「孤狼型」犯案者，全案並無共犯。（圖／民眾提供）

回顧案件經過，張文去年12月19日下午5時25分在捷運台北車站M7地下通道，丟出汽油彈及多枚煙霧彈，隨後離開現場並躲入南京西路一家旅館；當晚6時39分他現身捷運中山站出口南京西路，先是丟擲煙霧彈，再持刀攻擊一名37歲男騎士，接著衝入誠品南西店對多名顧客展開隨機砍殺。最終，此案一共造成3人死亡、11人受傷，張文自己也在案發之後墜樓身亡。

張文身亡 依法檢方只能不起訴

台北地檢察署15日偵結此案，因為張文已經死亡，依法不起訴。此外，檢方也在同日公布調查結果，承辦主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中為了確認張文的犯罪動機，找來銘傳大學教授黃富源、中正大學教授許華孚、中央警察大學教授許福生，由分別具有犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識的學者擔任鑑定人，分析張文的行為。

張文「表達式暴力行為」 想造成社會震撼



調查報告中指出，張文的行為是一種高度計畫，他選擇在人潮聚集公共場域及交通樞紐，以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

調查報告中還提到，張文的犯行具有明顯、縝密及長期的事前準備與犯罪規劃，沒有典型反社會人格的特質，因此張文犯案的動機可能是一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。