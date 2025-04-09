川普稱「美1天可靠關稅進帳662億」　路透打臉：目前只賺到10%

▲川普聲稱美國可從每天徵收的關稅中獲利20億美元。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普高舉關稅大刀，向貿易夥伴加徵關稅，全球哀鴻遍野，也引發各界強烈批評。對此，川普在8日作出回應，表示美國每天可從徵收的關稅中獲利20億美元（約新台幣662億元），然而美國財政部數據顯示，每日來自關稅的收入實際僅約2億美元（約新台幣66億元），遠低於川普的說法，引發外界質疑。

據路透社報導，川普8日在白宮的活動中，強調關稅每天可為國庫帶來高達20億美元的龐大收入，還透露日韓等代表團正前赴後繼地奔赴美國，想就關稅達成協議，聲稱「美國很快就能再次變得富有」，不過他並未進一步說明美國關稅20億美元每日利潤的計算方式或來源為何。

川普自1月上任以來，已對包括中國在內的多國商品加徵關稅，作為推動「美國製造」政策的一環。然而，分析指出，關稅收入與美國整體預算相比仍屬小數目。據財政部公佈的每日報表顯示，美國4月以來的「海關及部分消費稅」項目每日平均入帳約為2億美元，明顯與川普聲稱的每日20億美元相差甚遠。

此外，根據財政部數據，美國海關在最近一個完整月份（今年2月）的稅務淨收入總計為72.5億美元（約新台幣2398億元），約為每日2.5億美元（約新台幣82.7億元）。最新的3月預算報表預計將於當地10日公佈，屆時將揭示最新一輪關稅實施後的實際收入變化。經濟學家提醒，關稅負擔最終可能由消費者承擔，需謹慎衡量其長期效益。