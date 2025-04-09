蔡英文為何對執政團隊有信心？　總統府揭「楊珍妮」背景

▲行政院政務委員楊珍妮出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

面對美國關稅戰，總統賴清德日前宣示「強力交涉」立場，並組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍；不過，近日國內有些聲音建議推派前總統蔡英文或副總統蕭美琴擔任特使團長。對此，總統府副秘書長張惇涵9日接受「齊有此理」訪問時表示，蕭美琴本來就在團隊中，而經貿辦公室總談判代表楊珍妮政委，在過去蔡英文領軍談判台灣加入WTO的時候，楊珍妮政委就是團隊的一員。

張惇涵表示，蕭美琴副總統擔任過駐美大使，她對美國是非常熟悉，4月3日的凌晨5點多，其實大家就是在線上工作了，在這個過程當中，因為蕭美琴對於美國政局經濟的瞭解程度，也提供了非常寶貴的建議，還有蠻多重要的立場跟方針。

張惇涵表示，蕭美琴副總統本來就在團隊當中，就是整個團隊小組，她就是一個成員，她本來就是在團隊當中，所以沒有也不存在沒有蕭美琴副總統的問題。

另外，針對外界有聲音建議蔡英文擔任特使團長一事，張惇涵表示，蔡英文辦公室有說，蔡英文相信現在的團隊。他說，現在的團隊有誰？楊珍妮政委，也就是經貿辦公室的總談判代表，過去在蔡英文領軍談判台灣加入WTO的時候，楊珍妮政委就是談判團隊的一員。

張惇涵透露，我們私底下都會稱她楊珍妮政委為「楊一姐」、「珍妮阿姨」，所以她的談判經驗是非常豐富的，而且楊珍妮政委過去當過經濟部國貿局的局長，她是國貿局系統出來，是第一位國貿局的女性局長，對於國際貿易相當嫻熟。

張惇涵指出，在蔡英文執政期間，那時候鄧振中政委是總談判代表，楊珍妮政委是副總談判代表，所以一來楊珍妮政委對台灣的產業是熟悉的，二方面她對美國的事務，談判的經驗是熟悉的，所以蔡前總統會說，她對目前賴總統所帶領的團隊有信心，也是其來有自的。