大陸國務院發表《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書

▲大陸反制美國對等關稅。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（9）日發表《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，從中美建交46年以來的貿易發展直至近年中美貿易摩擦，乃至於川普二次上任後提出的「對等關稅」政策，對大陸加徵逾50％的關稅，批評其為單邊主義、霸凌主義，強調已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。

白皮書指出，中美貿易額從1979年的不足25億美元躍升至2024年的近6883億美元，然而，美國自2018年起，對超過5000億美元中國輸美產品加徵高額關稅，持續對大陸採取遏制打壓政策，直至近期對中國產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅、徵收「對等關稅」並進一步加徵50%關稅，還針對中國海事、物流和造船業提出征收港口費等301調查限制措施。

白皮書表示，這些以關稅等為威脅、要挾的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。

白皮書認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。

白皮書強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅，「希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。」

《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。