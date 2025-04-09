黑黑聯手假冒胡立陽詐逾億！護理師慘遭剝皮2659萬　警拘24騙徒

記者張君豪／台北報導

刑事局9日宣布瓦解一假冒股市投資名人、知名財經專家胡立陽的詐騙集團，警方從去年7月到今年3月逮捕該詐團主持人劉姓主嫌（24歲）、收水人員及3名有黑幫太陽聯盟、天道盟同心會背景的車手共24人，其中劉嫌等3人羈押禁見，經查，集團以投資股票詐騙進海撈逾1億元，將溯源追查贓款流向。



▲警方逮捕假冒投資名人胡立陽的黑幫詐團，逮捕劉姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊在去年7月接獲一名金融業退休人員報案，指稱他在社群平台看到投資名人胡立陽邀約的股市投資訊息，而加入LINE群組，對方邀約他購買股票投資並每天報明牌，他看著投資APP獲利頗豐想出清了結時，才發現無法出金驚覺被騙，在短短2個月期間被騙光退休積蓄919萬元。





▲黑幫詐團與被害人的取款對話。（圖／記者張君豪翻攝）

另外一名家住台北市的護理師也遭同樣手法詐騙達2659萬元，刑事局會同北市內湖分局、台中第五分局共組專案小組，報請士林地檢署麗股檢察官黃若雯指揮偵辦，警方鎖定劉嫌為該詐團主持人，從去年7月起到今年3月間陸續拘提

通知17名詐團成員到案，並借提7名在監的涉案車手；經初步清查，該詐團被害人最少19人，詐騙金額達新台幣1億元。





▲警方逮捕涉案車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方去年11月在台中北屯區逮捕劉姓主嫌，發現他身揹槍砲通緝罪加一等，並查扣犯案手機7支、車手的奢豪自小客車及現金1.6萬元；警訊後依涉犯加重詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，主嫌劉男及同樣有幫派背景的2名車手在去年7月、11月遭法院裁定羈押禁見。

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