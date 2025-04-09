違抗川普！一票共和黨人擬簽法案　限制白宮單方面課徵關稅

▲美國共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普關稅政策衝擊全球，外傳眾議院至少10多名共和黨人正在考慮簽署共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）提出的法案，以限制白宮單方面徵收關稅的能力，挑戰違抗川普。

美國媒體AXIOS報導，這項法案主張任何川普祭出的關稅若未獲得國會批准，將在60天後自動失效，且國會可隨時通過反對決議取消關稅。

貝肯指出，科羅拉多州共和黨眾議員赫德（Jeff Hurd）、華盛頓州共和黨眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）以及另外2名民主黨人已作為共同提案人簽署這項法案，「還有其他10人也想要這樣做」。

報導提到，這與川普總統的立場存在重大分歧。一名不願透露姓名的眾議院共和黨人透露，儘管川普關稅政策帶來部分正面影響，但也對其選區內的農民造成沉重打擊。

貝肯表示，他並不急於推動該法案進入表決程序，但也不排除將其提交眾議院表決的可能性，「我認為這個月或接下來2個月內通過的機率不大……當我們觀察研究股市、通貨膨脹、失業率之際，這或許會是一個可行方案」。

貝肯也說，他有可能會選擇走「院會請願書」（discharge petition）程序，也就是只要眾院435席議員之中有218人簽名聯署，就能繞過領導層並強制對法案進行投票。