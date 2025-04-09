人妻幻想文「去淡水墮胎」　綠帽夫怒告小王結果傻眼了

▲人夫懷疑妻子與小王去墮胎，提告結果診所回函是早期妊娠流產。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名人夫在雲端硬碟中，發現妻子的記事本寫著「今天去淡水墮胎」，人夫懷疑妻子與李姓男子在外有染，還假冒他的名義在醫療文件上簽名，控告妻子和李男涉嫌墮胎與偽造文書罪，妻子辯稱記事本上都是她抒發情緒的幻想文，檢察官調閱淡水診所病歷資料是「早期妊娠合併流產」，無證據顯示妻子是去接受需要簽名同意的人工流產術，因此處分不起訴。

據了解，原告人夫因和妻子相處不睦，早已分居，2022年間，人夫從家中iPad看到妻子上傳雲端筆記本，除了提到墮胎，還詳細描述因為沒有處理得很乾淨，「醫生用吸的」，人夫早已懷疑妻子和李姓男子的關係，認為是李男假冒他的名義在丈夫同意欄簽名，憤而委託律師提告。

人妻該告後否認去墮胎，她表示，因為和丈夫之間存有許多糾紛未解，所以習慣寫些幻想文章，用來抒發一下夫妻爭執的不滿情緒，她當時因為下體有些流血所以就醫，之後複診一切正常。李姓男子則表示，他和人妻到淡水吃了些東西後，聽人妻說經期不順，所以就近找了婦產科診所，不過他沒有跟著進診間，所以不曉得人妻就醫情形。

檢察官為此函詢婦產科診所，調閱人妻就診紀錄，發現病歷記載著人妻當時因「早期妊娠合併流產」就醫，顯示人妻當時遇到的狀況是自然流產，因查無人工流產紀錄，也就不會有手術同意書須要簽名的問題，檢察官最後以無證據顯示人妻與李男觸犯墮胎或偽造文書罪等理由，處分不起訴。