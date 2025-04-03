她離婚要求「每月付2萬直到再婚」　5年後讓外遇男崩潰了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）與前夫阿強（化名）離婚時，曾簽立一份協議書，約定由男方每個月給付2萬元，直到女方再婚，沒想到5年後阿強就沒再依約賠償，因而決定提告。雖然阿強辯稱自己已另組家庭，無力負擔賠償金，但未獲得台中地院法官採信，日前仍被判處應給付先前未依約履行給小美的9萬元。

▲阿強因經濟狀況改變，沒有依約給付前妻賠償金，但被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間外遇，兩人便於2019年間協議離婚，當時有簽立一份協議書，雙方約定，男方應給付女方精神賠償金60萬元，給付方式為每個月付款2萬元，直到女方再婚；然而，阿強自2024年7月起就沒有再好好履約，從那時起算到同年11月，阿強本應支付10萬元，卻只給了1萬元，整整少了9萬元，因而決定提告求償。

阿強則辯稱，他已經另組家庭，因為需要扶養家人，經濟狀況已經改變，無力再按月給付2萬元給小美。

但台中地院法官認為，該協議書確實是經阿強與小美同意簽立的，既然雙方已經約定，應由阿強每個月給付2萬元直到小美再婚，而小美至今仍未再婚，阿強自然得依約履行給付義務。

法官表示，雖然阿強辯稱經濟狀況改變，但當年他與小美簽立協議書時，已經衡量過各自的經濟能力和意願，就算他後來再婚，仍要依約履行給付，這件事情在他再婚時，應當是可以預見的，因此，最終仍沒有採信他的說詞，並判他應給付小美9萬元，全案仍可上訴。