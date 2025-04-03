　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她離婚要求「每月付2萬直到再婚」　5年後讓外遇男崩潰了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）與前夫阿強（化名）離婚時，曾簽立一份協議書，約定由男方每個月給付2萬元，直到女方再婚，沒想到5年後阿強就沒再依約賠償，因而決定提告。雖然阿強辯稱自己已另組家庭，無力負擔賠償金，但未獲得台中地院法官採信，日前仍被判處應給付先前未依約履行給小美的9萬元。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿強因經濟狀況改變，沒有依約給付前妻賠償金，但被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間外遇，兩人便於2019年間協議離婚，當時有簽立一份協議書，雙方約定，男方應給付女方精神賠償金60萬元，給付方式為每個月付款2萬元，直到女方再婚；然而，阿強自2024年7月起就沒有再好好履約，從那時起算到同年11月，阿強本應支付10萬元，卻只給了1萬元，整整少了9萬元，因而決定提告求償。

阿強則辯稱，他已經另組家庭，因為需要扶養家人，經濟狀況已經改變，無力再按月給付2萬元給小美。

但台中地院法官認為，該協議書確實是經阿強與小美同意簽立的，既然雙方已經約定，應由阿強每個月給付2萬元直到小美再婚，而小美至今仍未再婚，阿強自然得依約履行給付義務。

法官表示，雖然阿強辯稱經濟狀況改變，但當年他與小美簽立協議書時，已經衡量過各自的經濟能力和意願，就算他後來再婚，仍要依約履行給付，這件事情在他再婚時，應當是可以預見的，因此，最終仍沒有採信他的說詞，並判他應給付小美9萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果恐遭重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟
32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級
台灣遭課32%！　一表看銷往美國產品受創排名
快訊／川普重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉
快訊／規模4.9極淺層地震　最大震度4級
快訊／11:47地震　全台有感
會員錯愕！　知名健身房「公告短短5天就倒閉」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

清明連假首日南下車流突破3100輛　枋寮啟動調撥車道

才為愛匯500萬給女軍醫！這次老家裝修要200萬　男險兩度被騙

恐嚇議員服務處「下一個就槍斃你們」　桃園無聊男這下慘了

雲林離奇車禍！保時捷凱燕逆撞路樹「車頭變形」　駕駛跑了

她離婚要求「每月付2萬直到再婚」　5年後讓外遇男崩潰了

失聯移工拒檢「闖紅燈逆向狂逃」　想騎進體育館自摔狼狽遭逮

挖到金礦！神鬼銀行員保管客戶帳密...轉走3千萬　超慘下場曝

自小客撞毀消防栓！街頭噴泉畫面曝　男爛醉狂吹10次全失敗

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

清明連假首日南下車流突破3100輛　枋寮啟動調撥車道

才為愛匯500萬給女軍醫！這次老家裝修要200萬　男險兩度被騙

恐嚇議員服務處「下一個就槍斃你們」　桃園無聊男這下慘了

雲林離奇車禍！保時捷凱燕逆撞路樹「車頭變形」　駕駛跑了

她離婚要求「每月付2萬直到再婚」　5年後讓外遇男崩潰了

失聯移工拒檢「闖紅燈逆向狂逃」　想騎進體育館自摔狼狽遭逮

挖到金礦！神鬼銀行員保管客戶帳密...轉走3千萬　超慘下場曝

自小客撞毀消防栓！街頭噴泉畫面曝　男爛醉狂吹10次全失敗

《化外》結局倒數！張鈞甯山上工寮動手術　曝私下拍攝過程超艱辛

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

清明連假首日南下車流突破3100輛　枋寮啟動調撥車道

魚雷球棒太夯了！大谷翔平親自回應「會換嗎？」答案曝光！

陳庭妮北漂17年「爬象山體驗第一次」！0偽裝全被拍 笑了：太瓜張

蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

社會熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／基隆18歲女7樓住處墜落亡　行人目睹全程嚇傻

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

前立委羅志明涉共諜案羈押142天　無罪確定獲71萬補償

男大生追到學妹不聽話　熊抱遭判刑

日籍婦高雄人行道慘遭撞飛搶救18天仍不治

男大生載妹硬上：「她笑笑的」

Fans17藏應召站　小哥哥艾理出事了

即／勞動部謝宜容涉洩密、圖利3罪　遭新北檢起訴

人妻精神出軌健身教練輕生　事主發聲駁斥

更多熱門

相關新聞

打人又愛訓斥被妻放生　夫辯：我嘴壞

打人又愛訓斥被妻放生　夫辯：我嘴壞

人妻小花（化名）控訴丈夫阿哲（化名）長年對她辱罵三字經，甚至曾動手打人、半夜把她趕出家門，生活充滿恐懼及窒息感，她無法繼續忍受下去，因而決定向法院訴請離婚；阿哲則辯稱，吵架雙方都有錯，「我只是嘴巴比較不好」，不願意離婚。高雄少年及家事法院法官審理之後，仍裁定夫妻倆離婚，並勸導阿哲反思，「當愛已成往事後，緣盡仍留慈悲，溫柔放手祝福彼此」。

前樂天女孩離婚再發文！　「旁觀者評斷加深傷害」洩心聲

前樂天女孩離婚再發文！　「旁觀者評斷加深傷害」洩心聲

離婚後發現隱匿財產「可在幾年內討回？」　律師解惑

離婚後發現隱匿財產「可在幾年內討回？」　律師解惑

抓包尪偷吃人妻　她聯手綠帽男反擊

抓包尪偷吃人妻　她聯手綠帽男反擊

消防員尪狂勾女人！離婚後小三找上門自首…前妻怒告

消防員尪狂勾女人！離婚後小三找上門自首…前妻怒告

關鍵字：

台中地院外遇離婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／11:47地震　全台很有感

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面