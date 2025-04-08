女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」

▲桃園一名人妻因女兒使用手機，意外發現丈夫定位出現在汽車旅館，趕赴現場又撞破丈夫與小三鴛鴦共浴的現場。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

桃園一名人妻阿珍（化名）在2024年底，因為女兒使用手機，意外發現丈夫阿強（化名）定位出現在汽車旅館，趕赴現場又撞破丈夫與小三花花（化名）鴛鴦共浴的現場。之後，女兒又在阿強手機內找到大量父親與小三牽手、環抱、激吻照片，成為阿強出軌鐵證。阿珍憤而提告向小三花花求償50萬元。桃園地院審理後，判決小三須賠償阿珍15萬元，全案可上訴。

根據判決書，阿珍與阿強結婚逾20年，2024年11月間，因女兒使用手機時，發現阿強定位出現在某處汽車旅館，遂通知母親一同趕赴現場，撞破了阿強與花花開房間鴛鴦共浴的醜態。而阿強見事跡敗露，還企圖駕車載花花逃離現場，最後遭警方攔阻才作罷。

事後，阿珍又在女兒協助下，在阿強手機內找到多張他與小三的親密照片，包括2人共遊九份、陽明山等地，並牽手、依偎、臉貼臉的照片，甚至有多張2人作勢激吻的曖昧照片。

對此，阿強在法院上稱「拍照時分寸拿捏不好」，花花則辯稱在汽車旅館被撞見當天，是因為「海邊風沙太大」，2人才到旅館「沖洗泥沙」。更強調阿強與阿珍的婚姻早已名存實亡。

不過法官在檢視阿強手機內照片後痛批，照片中的動作已明顯超越正常友誼分際，「難道沖沙需要十指緊扣？」因此不採信花花說詞。

雖然認定花花侵害阿珍配偶權，但法官考量雙方都是月薪3萬左右的上班族，且無直接證據證明阿強與花花曾發生性行為，最後將求償金從50萬降到15萬。全案仍可上訴。

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