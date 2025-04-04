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社會 社會焦點 保障人權

妻整骨整到出軌！夫告討400萬　小王辯：他同意各玩各的

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿輝（化名）控訴，妻子因整骨認識小豪（化名），沒想到兩人竟自2023年12月開始交往，不僅共赴溫泉酒店約會，還會互稱「寶貝」，他直到開啟夫妻共用的硬碟，看到相關證據才知道被戴綠帽，憤而決定對小豪提告求償400萬元。台北地院法官日前審理之後，判小豪應賠償阿輝18萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小豪辯稱，是阿輝先提議與妻子「各玩各的」，他並非故意侵害配偶權。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝在判決書中主張，妻子2022年年底因整骨認識小豪，沒想到兩人竟在2023年12月左右開始交往，不僅私下相約出遊、入住溫泉酒店約會，甚至拍攝摟肩、挽臂、共比愛心、擁抱、接吻等親密合照，平時還會以「寶貝」、「寶寶」相稱，並傳送「愛你」、「想你」等訊息，直到他開啟與妻子共用的硬碟，才知道被戴綠帽，憤而決定對小豪提告求償400萬元。

小豪挨告之後，先是提出質疑「配偶權」是否為憲法上或法律上保障之權利，接著又以阿輝與妻子曾有協議「各玩各的、彼此互不干涉」為由，強調是阿輝先同意默認配偶的交友自由，他沒有侵害配偶權。

不過，台北地院法官認為，參照最高法院55年台上字第2053號判決先例意旨，夫妻之一方若與婚姻外之第三人發生親密行為，即是侵害到另一方的配偶權，當事人自然可以依法請求非財產上的損害賠償，小豪質疑「配偶權」是否為憲法上或法律上保障之權利，顯然不足採信。

至於協議「各玩各的、彼此互不干涉」的部分，阿輝表示，他是不反對妻子交朋友，但不是同意妻子交男友，而且妻子在另案中已被法院裁定應賠償他15萬元，可見他根本沒有同意妻子可以跟其他異性交往的行為。

法官表示，小豪與阿輝的妻子搞曖昧，這部分有兩人的合照、對話紀錄為證，他雖然矢口否認交往，但從上述證據看來，兩人顯然已經不是普通朋友關係，最終不採信他的說詞，並裁定他應賠償阿輝18萬元較為適當，全案仍可上訴。

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