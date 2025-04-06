已婚中校偷吃健身房3寶媽！1個月衝摩鐵5次　挨告急退役當保全

▲台北一名人妻到健身房運動，和已婚中校燃慾火衝摩鐵激戰，雙雙背叛家庭。（示意圖／Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名3寶媽在健身房運動時，和另名在健身的已婚中校看對眼，兩人攀談後乾柴烈火，1個月內到摩鐵激戰5次，直到丈夫發現妻子徹夜不歸，質問下才知道她出軌，怒將中校告上法院求償百萬。台北地院審理，判中校侵害配偶權，應賠償40萬元，可上訴。

人夫主張，他和妻子小琪(化名)於2020年結婚，並生下3名子女，然而妻子上健身房後，卻和同在健身房運動的男子阿浩(化名)發生婚外情。他在2024年9月間發現小琪開始晚歸，甚至整夜不回家，並頻繁用手機與他人聊天，同月20日他質問小琪，小琪也坦承偷吃阿浩，兩人從8月中旬到9月間到摩鐵激戰5次，最近的1次就在前天，讓他聽了相當痛苦，提告對阿浩求償100萬元。

全案審理時，阿浩承認和小琪於8月中旬因健身運動認識，幾次交談後產生好感而上床，不過小琪也經常主動來辦公室跟他聊天，連其他同事都察覺有異，且他身為中校軍官，已因深刻反省、自覺有愧於國軍身分，所以申請提前退役，並說服他老婆不要提告，希望法官能考量這些情況，在撫慰金上適當裁量。

法官審理，認為阿浩和小琪在短期間內發生性行為5次，情節不輕，審酌人夫從事半導體業，月收入約6萬元，阿浩現從事保全工作、月收入約3萬2千元，也要養2個小孩等情，判阿浩要賠40萬元。可上訴。