水電工激戰人妻！喊「兒子醒來前快做」還錄影　綠帽夫崩潰提告

▲水電工約人妻到家激戰，表示要在他兒子午睡醒來前「趕快做那件事」，但仍不忘開攝影機拍性愛片。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻結婚第3年時，因打遊戲和水電工網戀，她衝到水電工位於三重的家見面，水電工看到人妻就表示「趕快做那件事」，不然在他在房間睡覺的兒子就要醒來，兩人隨即激戰並拍下性愛片，事後人妻的丈夫發現妻子出軌，怒將水電工告上法院求償百萬。新北地院審理，判水電工侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子在2020年結婚，婚後生了一個小孩，原本幸福美滿，然而2023年11月時，妻子突然態度轉變，到了隔年1月，他還發現妻子經常將小孩託給她妹妹照顧，外出時間顯著增加，就算留在家中，也會躲在角落講電話。

人夫說，去年1月19日他終於忍不住，質問妻子後，妻子才坦承她打遊戲「楓之谷M」，在遊戲中結識「靈魂伴侶」小王，他檢視兩人對話，妻子除了和小王以「老公」、「老婆」相稱，更有許多肉麻和性暗示的親密話語，之後妻子寫下悔過書，也承認和小王發生性行為並拍攝性愛片，讓他大受打擊，提告對小王求償100萬。

全案審理時，小王表示認識之初，人妻說自己是單親媽媽，他直到2023年11月18日才知道她已婚，而人夫提出的性愛片，影中男子也不是他本人，何況人妻在2024年2月19日、20日還發送自己遭丈夫家暴和索討金錢的照片和訊息，可見他們的婚姻原本就充滿問題。

不過人妻作證，她和小王第一次性行為在去年1月3日，兩人在三重的一家摩鐵買了3小時，因為4點小王要趕去接他兒子下課，後來1月6日她又特地搭捷運到三重，再自行導航到小王家，那天小王家只有他兒子在房間睡覺，小王就說「趕快做那件事」，不然4點時兒子會醒來，小王的父母也會回家，因為小王苦苦哀求說「很久才見一次面，希望有影片可以做想像」，她才答應在小王房間拍攝性愛片。

法官審理，認為小王在知道人妻已婚後，仍和她互傳「老婆你怎麼那麼可愛」「我們天生一對」、「我一直都很愛你，我的姐姐」、「我很香好嗎，上次不是聞過了，嘿嘿」、「香呀，我超愛聞妳的～」等語，且發生性行為，已侵害配偶權，審酌人夫為業務，小王為水電工，月收約4萬等一切情狀，判小王要賠30萬元。可上訴。