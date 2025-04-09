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社會 社會焦點 保障人權

不滿妻分居夫謊報失蹤2次　再做1事「斷活路」下場被判4個月

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿哲（化名）與妻子小鳳（化名）感情不睦，他明知妻子只是暫時搬到親戚家居住，竟在2022年10月間向警方報案謊稱妻子失蹤，另外又向銀行申辦掛失妻子的金融卡及信用卡，結果反而害慘自己。新北地院法官日前審理此案，並依犯行使使公務員登載不實罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處阿哲有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲阿哲明知妻子搬到親戚家居住，仍向警方謊報妻子失蹤。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲與小鳳夫妻感情不睦，小鳳在2022年9月間搬去和親戚同住，他明知妻子沒有失蹤，卻還是在同年10月間跑去派出所報案謊稱妻子失蹤，希望警方協尋；小鳳得知此事，親自前往派出所撤尋，過了4天，他再度報案謊稱妻子失蹤。

除此之外，阿哲知道小鳳的身分證字號、生日、手機號碼等個資，竟在妻子離家期間，自行打電話給銀行的客服人員，將妻子的金融卡、信用卡全部掛失，導致小鳳完全無法使用金融卡和信用卡。

新北地院法官認為，阿哲向警方謊報小鳳失蹤，損害警察機關對於失蹤人口管理的正確性，又在未經小鳳同意或授權之下，擅自申辦掛失金融卡及信用卡，侵害銀行帳戶管理的正確性，考量到他已經坦承犯行，目前經濟狀況不佳，最終依犯行使使公務員登載不實罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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