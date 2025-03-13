違停被警抓抱怨「狗跟我說要開單」　駕駛無罪

記者黃翊婷／新北報導

駕駛阿輝（化名）前年6月間因違停被警員攔查，竟一邊與他人講電話一邊抱怨「狗跟我說要開單」，因而吃上侮辱公務員、公然侮辱罪官司。不過，新北地院法官日前審理此案，認為阿輝此舉是發洩不滿情緒，並未妨害警員執行公務，也沒有反覆、持續謾罵，最終因證據不足，裁定無罪。

▲阿輝不滿被警員開單，抱怨一句「狗跟我說要開單」，反而讓自己吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿輝2023年6月間將車子違規停放在新北市林口區中山路與民權路口，恰好被巡邏經過的警員抓包並開立罰單，他竟一邊與他人講電話，一邊用旁人足以清晰聽聞的聲量說出「狗跟我說要開單」等話，顯然涉犯刑法第140條之侮辱公務員及第309條第1項之公然侮辱罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿輝則辯稱，當時他是在跟老闆講電話，那是他跟老闆的講話方式，並非針對警員。而在警員的密錄器影像證據中，警員在聽到阿輝的抱怨之後，立刻反問「你剛剛說什麼，什麼狗是不是？請你注意你的用詞喔」，之後阿輝仍持續與他人通話，但沒有再用「狗」指稱警員，也沒有再做出其他足以妨害公務執行的言語或行為。

新北地院法官認為，阿輝僅以「狗」指稱警員1次，雖然會令警員感到不悅，但他被制止之後，並未繼續反覆出言侮辱，也配合讓警員完成開單，他的言行尚未達到影響警員執行公務的程度，因此無法以侮辱公務員罪相繩。

法官接著指出，阿輝是在衝突過程中一時衝動，為了發洩不滿情緒才會說出那句話，而非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認會對警員的社會名譽、名譽人格、心理狀態或生活關係造成不利影響，不符合公然侮辱罪要件，最終因證據不足，裁定阿輝無罪，全案仍可上訴。