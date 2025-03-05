　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

▲▼王大陸500萬交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳男指示3人毆打司機，事後王大陸包3萬6千元紅包給陳男。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

藝人王大陸接連因逃避兵役、教唆傷害Uber司機遭調查，今（5）日新北地院裁定500萬元交保。王大陸與司機發生糾紛後，向友人游翔閔抱怨，游男再找到四海幫「海巨堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，陳男指示3人跟蹤並動手毆打司機，事後王大陸還包3萬6千元給陳男。

王大陸日前爆出偽造不實病歷閃兵，4日又爆出與Uber司機起糾紛，教唆游姓友人痛毆司機，將人打得半死不活，2人雙雙被依殺人未遂罪拘提到案，經過檢方調查，王大陸、游男的案由均改為傷害。該案曝光關鍵在於檢警在王大陸被查扣的手機中發現，王將當時拍下的照片傳訊息跟朋友炫耀，才意外揭露此事。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲毆打司機的林男。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，林男、李男、彭男接受「小阿俊」指示去跟蹤Uber司機，於2024年4月25日，分別開兩台車跟蹤Uber司機，司機發現有異狀，就跑去派出所說被跟蹤，但因查無不法，所以司機隨後離開，但3人在華中橋又堵到司機，當場攔車打人後落跑，司機再度到派出所說遭人毆打，警詢問是否需要協助或驗傷，隨後司機離開後就沒再返回派出所沒返回，因此無報案資料。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲毆打司機的彭男。（圖／記者陸運陞攝）

據悉，司機被毆打以後，王大陸包了3萬6千元紅包給陳男。警今天下午已將打人的林男、李男、彭男帶回偵訊，陳男尚未落網，警方追緝中。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲毆打司機的李男。（圖／記者陸運陞攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪帶2本書+會客菜探視
台積電投資千億設廠！　川普自豪喊：美國「不用付任何錢」
傅崐萁赴港「同團人員涉洗錢被抓」　林佳龍證實：還被中共關著
快訊／兄弟簽下勝騎士與羅戈　猛登未通過藥檢解約
王大陸涉教唆暴打司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」
快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅收押禁見
中職領隊會議：2026年實施壘包加大　投球計時調整再等等
柯建銘、王世堅中常會「激烈溝通」！　賴清德盼2誤會釐清別內耗
快訊／台中汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

快訊／台中東勢大橋男子墜大甲溪！被救起意識模糊送醫

桃園岔路轎車衝出撞翻女騎士　疑大雨視線模糊+未減速釀禍

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

快訊／台中東勢大橋男子墜大甲溪！被救起意識模糊送醫

桃園岔路轎車衝出撞翻女騎士　疑大雨視線模糊+未減速釀禍

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　張善政：打造婦幼友善城市

男子一個月「染4次髮慘變大禿頭」　他嚇傻：10天頭髮快掉光

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎　公婆：上天的安排

和焦凡凡沖繩婚禮才剛結束　婁峻碩無預警「公布新身份」！

韓啦啦隊女神河智媛「現蹤台北街頭」！　吸4萬網友朝聖

領隊會議完整討論看這裡！二軍開打時間更改、大巨蛋試辦安檢

「不做嗎？」南基醫院健檢文神致敬迷因　網盛讚：小編太懂

陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

社會熱門新聞

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

即／遭大貨車輾頭　烏日女騎士當場死亡

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

即／王大陸500萬交保現身！

王大陸與父關係疏離　待5hrs等不到親友

輾過50kg超巨蟒蛇　20歲女騎士摔車

即／「蹂躪女兒348次」狼父警今出庭

更多熱門

相關新聞

王大陸賺到免役？ 律師斷當不了閃兵

王大陸賺到免役？ 律師斷當不了閃兵

藝人王大陸因涉嫌教唆毆打運將再度被捕，被裁定五百萬元交保，外界關心此案是否會影響其八天後入伍履行兵役義務。對此，權觀法律事務所主持律師劉明昌分析，若最終認定王大陸所涉刑責非重罪，且王大陸為演藝前途定會重金談和解，和解成立，他不必入監就得入伍。

王大陸教唆打人！司機圈人心惶惶　計程車工會曝2管道車牌可查個資

王大陸教唆打人！司機圈人心惶惶　計程車工會曝2管道車牌可查個資

即／3惡煞被逮了　受王大陸教唆毆打司機

即／3惡煞被逮了　受王大陸教唆毆打司機

王大陸昔事發後「正能量發文」曝光

王大陸昔事發後「正能量發文」曝光

司機與王大陸爆衝突　遭3人「華中橋攔下毆打」

司機與王大陸爆衝突　遭3人「華中橋攔下毆打」

關鍵字：

王大陸教唆傷害打手案新北地院Uber司機

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面