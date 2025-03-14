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社會 社會焦點 保障人權

撿到客人信用卡2天刷10次　店員慘吃2罪下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

男子小豪（化名）在超商任職，去年2月至4月間撿到一張客人遺落的信用卡，竟在2天之內偷偷刷卡10次，共計消費6909元，因而被失主抓包。新北地院法官日前審理此案，並依侵占遺失物罪、詐欺取財罪，分別判處小豪罰金5000元、有期徒刑2個月，全案仍可上訴。

信用卡示意圖(示意圖／達志影像）

▲小豪撿到客人的信用卡，竟偷偷占為己有，還刷卡消費。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小豪2024年2月至4月間在超商櫃檯的刷卡機上撿到一張客人遺落的信用卡，竟利用職務之便，將卡片占為己有，接著在2天之內刷卡消費10次，包含繳納電信帳單、保險費用等等，共計花費6909元。

後來失主收到信用卡帳單，這才驚覺卡片遭盜刷，急忙報警處理。警方調閱超商監視器畫面追查，很快便鎖定小豪；小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新北地院法官認為，小豪身為店家的服務人員，撿到客人付款後遺留的信用卡，竟一時起了貪念將卡片占為己有，甚至使用卡片消費，法治觀念明顯不足，考量到他犯罪後經通緝到案，並已坦承犯行，尚知悔悟，最終依侵占遺失物罪判處他罰金5000元，得易服勞役5日，另依詐欺取財罪判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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