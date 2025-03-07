示愛人夫「我心都慌了」　正宮見尪出國7天和她同房怒討300萬

記者黃翊婷／新北報導

人妻不滿丈夫阿哲（化名）與女子小萍（化名）發生婚外情，兩人不僅互相傾訴「愛你」、「你不接電話，我心都慌了」，還相約同遊大陸，期間住在同一間房間，憤而決定對小萍提告求償300萬元。新北地院法官日前審理此案，裁定小萍應賠償人妻8萬元較為適當。

▲人妻控訴小萍與丈夫阿哲有不正當交往關係，兩人還一起去大陸旅遊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小萍是在購物過程中認識丈夫阿哲，兩人卻發展出不正當交往關係，不僅頻繁打電話，還互相傾訴「愛你」、「你不接電話，我心都慌了」，甚至相約泡溫泉、住飯店、吃美食，2024年4月間還一起同遊大陸7天，期間入住同一間房間，讓她無法接受，憤而決定對小萍提告求償300萬元。

小萍則辯稱，她和阿哲確實是因為購物認識，阿哲邀請她擔任宣傳商品的模特兒，兩人才逐漸成為朋友，她與阿哲沒有互傳曖昧訊息，也沒有相約遊玩、吃飯，雙方碰面都是為了工作，去大陸也是因為工作，沒想到當時旅行社將兩人安排在同一間房間，但他們沒有同床。

不過，新北地院法官認為，雖然光憑對話內容、照片確實難以認定阿哲和小萍有親密關係，但出國同住一房的部分，衡諸一般常情，應當屬於男女交往的親暱互動，小萍明知阿哲已婚仍同意入住同一間房間，顯然已經踰矩，最終判她應賠償人妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。