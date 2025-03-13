消防員爽啪救護對象！沒準時到班露餡　竟向妻坦承「是砲友」

▲新北一名消防員利用職務之便認識一名女子，兩人進而發展成「砲友關係」。（示意圖 非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／新北報導

新北市一名已婚劉姓消防員，利用職務之便認識一名曾救護車載送過的陳姓女子，兩人進而發展成砲友關係。後因劉男妻子某日接到其同事打來的電話，說劉男沒準時上班，去向不明，妻子起疑詢問，劉男承認與陳女有不當關係，但卻毫無悔意，此舉激怒妻子並一狀告上法院求償。法院認定劉男確實有婚外情，判決他應支付30萬元，可上訴。

判決指出，劉男與妻子於2015年結婚，妻子發現劉男行為可疑，經常無故外出，甚至消防局同事打電話通知她，說劉男沒有準時上班，不知道跑去哪裡。2023年6月9日，妻子終於按耐不住怒火質問，劉男才承認出軌。

劉男指出，2022年下半年執行任務載送陳女就醫時，利用職務之便，取得陳女的聯絡方式。劉男親口承認兩人就是「砲友」關係，期間發生關係至少4~5 次，並且有錄音檔作證。

妻子認為，劉男明知自己已婚，卻與陳女發生不倫，這侵犯了自己的配偶權，劉男毫無悔意，也不願意賠償。且因得知此事，情緒大受影響，導致失眠、痛苦、無法正常生活，甚至罹患輕度憂鬱症，必須服藥與定期就醫；也因這件事，嚴重破壞了婚姻關係，兩人甚至討論離婚。因此，妻子請求劉男賠償80萬元作為精神賠償金。

劉男對於妻子主張之內容沒意見，但對於原告請求之金額不滿意。「我希望本件結束再針對離婚協議數額做處理，不是沒有調解意願」，「妻子請求金額80萬元過高，我希望是30萬元。」

新北地院審理認定，劉男確實有外遇，並侵害妻子的配偶權，而妻子要求的80萬元賠償過高，判劉男應支付給妻子30萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。