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行政執行署恆春設立據點　民眾享便捷服務

▲屏東執行分署「屏南服務據點」10日成立 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署「屏南服務據點」10日成立 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為擴展屏南地區行政執行案件繳款、諮詢與強化對犯罪被害人的保護與關懷服務，法務部行政執行署屏東分署、屏東地檢署及財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會攜手合作，運用屏檢恆春檢察官辦公室空間，分別設立「屏南服務據點」及「馨生保護屏南服務據點」，於10日舉辦揭牌典禮，為屏南地區民眾提供服務。

▲屏東執行分署「屏南服務據點」10日成立 。（圖／屏東執行分署提供）

屏東縣地形狹長，屏南地區居民若需前往屏東市洽公，往返交通不僅耗時，對無自用交通工具、需仰賴機車或大眾運輸的民眾而言，更是一大負擔，亦潛藏長途行車風險。

屏東執行分署特別選址於恆春設立「屏南服務據點」，透過就近設點，提供行政執行案件現場服務及法律諮詢，期能減輕民眾舟車勞頓與經濟壓力，讓屏南地區民眾能享有更便捷的服務與溫暖關懷。

10日揭牌後，上午10時至14時現場提供諮詢及繳款服務，並舉辦愛心義賣活動，由屏東分署同仁捐贈愛心物資，義賣所得全數納入分署愛心基金，專款用於優先協助屏南地區之弱勢義務人，落實行政執行「公義與關懷」的核心理念，期盼鄉親踴躍參與。

該分署表示，「屏南服務據點」的設立，是行政執行署深化在地服務的具體展現，更充分體現政府機關攜手為民、落實服務熱忱的實質行動。屏東分署全體同仁將持續秉持初心，在國境之南用熱情與行動服務鄉親，邀請大家共同參與，一起為公義注入暖流。

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