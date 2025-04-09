佔出口總額49%！川普關稅重擊　南韓急砸15兆韓元救汽車業

▲美國市場佔南韓汽車出口總額的49%，川普的關稅新政策將重創的南韓汽車業。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓政府9日宣布，將對國內汽車產業採取一系列緊急支援措施，以減輕美國總統川普新關稅政策對汽車產業所造成的衝擊，其中包含將支援資金提高到15兆韓元（約新台幣3654億元）。南韓汽車向美國出口的數量近年大幅增加，為了應對這一挑戰，南韓當局將提供財政支持、減稅及補貼，以刺激國內需求，同時也承諾會持續努力與美國談判，並協助擴大市場。

根據《路透社》報導，川普將從10日起對進口汽車和輕型貨車徵收25%的關稅，這項關稅預計每年將涵蓋價值超過4600億美元（約新台幣15兆元）的進口汽車和零件。儘管製造商預計在首年承擔部分關稅成本，但最終可能改變生產方式，並停止將某些車款進口至美國。

南韓政府指出，由於韓系車廠在美國當地生產的比例較低，因此在整個美國市場處於劣勢。關稅將對南韓汽車和零件製造商造成重大損失，但目前仍難以確定具體數字。

南韓政府計劃在2025年將對汽車製造商的支援資金從13兆韓元（約新台幣3167億元）提升至15兆韓元（約新台幣3654億元）。此外，汽車購置稅則會從5%降到3.5%，直到6月。電動車的補助則會從20至40%提高到30至80%，期限延長至2025年底。

不僅如此，南韓政府也將積極支持汽車製造商擴大非洲、拉丁美洲和亞洲等「全球南方」市場的出口。

南韓當局發表聲明強調，未來仍會持續透過談判和加強雙邊合作，確保美國不會對南韓採取不利措施。

南韓2024年對美國的汽車出口額為347億美元（約新台幣1.2兆元），佔該國汽車出口總額的49%。現代汽車上周宣布，將在未來2個月內保持現有車款價格穩定，以緩解客戶對關稅影響的擔憂，該措施預計持續到6月2日。現代汽車聯席執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）則強調，美國是現代汽車創收最大的市場，目前沒有在當地漲價的計劃。