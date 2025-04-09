川普加徵中國關稅達104%　邱毅：硬幹最後吃虧的是美國

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

白宮8日表示，中國針對美國新關稅政策實施報復是「錯誤決定」，美國總統川普已下令將對中國進口商品額外課徵50％新關稅，累計關稅總稅率達到104％，預定4月9日正式生效。對此，前立委邱毅今（9日）表示，川普氣瘋了，沒料到中國這麽硬氣，竟然關稅戰敢跟美國硬幹，中國是有硬幹的本錢，加徵關稅104%，聽起來嚇人，但反而美國市場更依賴中國商品，川普這麼硬幹，最後吃虧的是美國，等到市場缺貨、通膨、民怨四起，川普就知道痛了。

邱毅表示，川普原以為中國在54%的關稅壓力下，一定會急著向美國妥協。沒想到中國回敬的是「你怎麼來，我怎麼去」，七大招反制組合拳出手。而氣急敗壞的川普也真狠，昨天宣布4月9日前，中國不投降，不取消對美國的報復性關稅34%，就把對中國的關稅加到104%。

邱毅表示，川普這是瘋了嗎？這麽的明奪強搶，對美國真有利嗎？美國股市馬上給出答案。連跌三天的美股，好不容易開盤大漲，但盤中川普的發瘋行徑傳出，美股瞬間由紅翻黑。

邱毅認為，其實川普打關稅戰的真正目的就是搞錢，向全世界恐嚇吸金，美國現在的累積債務已達36萬億美元，單單每年債務利息支出就是一萬億美元，再這麽下去，解決不了財政赤字，最後連聯邦政府的工資都會發不出來。

接著，邱毅指出，川普為解決這個棘手難題，就是三招。第一，要馬斯克整頓聯邦政府，簡併、瘦身、裁員、節流。不過這招是知易行難，馬斯克也發現情況不對，為避免成為改革的炮灰，決定儘快走人。

邱毅再指，第二，逼迫美聯儲降息，減少利息壓力，但美國通膨壓力確實很大，美聯儲不同意降息，美聯儲主席鮑威爾也硬的很，不屈服於川普，而且美聯儲的後台也很硬，川普要馬斯克去挑戰美聯儲，也碰得滿頭包，討不到便宜。

邱毅直言，第三，打一場關稅戰，向全世界各國恐嚇脅迫吸金。川普要各國乖乖繳超額關稅，或把企業轉移到美國投資，或者增加對美國產品的採購，總之川普就是要錢，不過川普沒想到中國這麽硬，敢跟美國硬幹，而且看到中國硬，歐洲就也不屈服，還在撐著，所以川普現在正逼著日本服軟，想找個可以突破的缺口。

「中國是有跟美國硬幹的本錢」，邱毅說，川普加徵的關稅104%，聽起來嚇人，但中國商品不是那麼依賴美國市場，反而美國市場更依賴中國商品，關稅是會轉嫁的間接稅，誰依賴誰，決定於產品的需求彈性和供給彈性，川普這麼硬幹，最後吃虧的是美國，等到美國市場缺貨、通膨、民怨四起，川普就知道痛了。

另外，邱毅指出，川普搞104%的關稅，是針對商品貿易。沒錯，中國對美國是有大幅的貿易順差，但雙邊貿易不是只有商品貿易，還有服務貿易，在服務貿易這方面，中國可是有大幅貿易逆差的，單單去年就有2290億美元以上的逆差。

邱毅直言，若中國針對美國服務貿易如金融、旅遊、法律、教育、醫療、娛樂、電信、知識產權、運動、影劇等服務貿易，也來104%關稅回敬美國。大家知道第一個跳起來，要給川普苦頭吃的是誰？就是美國人民，尤其是民主黨的那些各界菁英們。

最後，邱毅強調，中國可以對付美國的還有很多招？這關稅戰要打下去，世界覇主真的得換國做了！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）