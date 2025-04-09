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亞洲開發銀行：川普關稅將「拖慢亞洲今、明2年經濟成長」！

▲▼美國總統川普站在前總統雷根的畫像前 。（圖／路透）

▲美國總統川普的新關稅政策預計將拖累亞洲今、明2年的經濟成長率。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

亞洲開發銀行（ADB）在最新的《亞洲發展展望報告》中指出，亞洲2025年的經濟成長將放緩至4.9%，創下2年內最低。然而這份報告是在美國總統川普訂定新關稅政策細節前的數據。亞行也直言，美國一旦全面落實關稅政策，將繼續拖垮亞洲今、明2年整體的經濟成長。

亞洲開發銀行在報告中預測，亞洲經濟2025年的增長率將減少至4.9%，是2年來最慢的成長速度。而2026年的經濟成長率還會進一步下降，來到4.7%。

其中，中國今、明年的經濟成長預測分別被下調至4.7%和4.3%。而自2018年從美中貿易戰中獲益的東南亞經濟，今、明2年預計將成長4.7%，稍微低於2024年的數據。

這些預測是在美國上周公布關稅措施細節前制定的。亞洲開發銀行表示，如果美國確定全面實施關稅措施，亞洲經濟2025年的成長率將會再削減0.3個百分點，2026年則將減少近1個百分點。

亞行首席經濟師強調，由於政策仍存在變數，因此關稅最終造成的影響依舊難以確定。

另一方面，南亞由於國內需求強勁，經濟將加速擴張。2025年預計增長6%，2026年將加快至6.2%。

根據財政部網站，亞洲開發銀行創立於1966年，總部位於菲律賓馬尼拉，我國為創始會員國之一，其成立宗旨在協助亞太地區發展中會員國集體及個別之經濟加速發展，藉由提供貸款、技術援助、捐贈及股權投資，協助會員國與合作夥伴之經濟及社會發展，目前共有69個會員國。

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