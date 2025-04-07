板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用　打造全齡休憩空間

▲板橋重慶公園大鯨魚特色遊具。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為提供民眾優質休憩的公園空間，板橋重慶公園東側的「大鯨魚主題特色遊戲場」於今（7日）開放起用。遊戲場以大鯨魚造型溜滑梯為主題的複合式遊具，還有鞦韆、擺盪大索以及可愛有趣的花園鰻傳聲筒等多樣設施為大小朋友提供不同難度的遊樂體驗。此外，入口設置無障礙坡道、園內全新鋪設步道、廣場，並增設多處照明設備，無論白天還是夜晚，都能提供民眾舒適、安全的休憩場所。

板橋區長陳奇正表示，大鯨魚主題遊戲場，結合攀爬、溜滑梯、探索等多項玩樂功能，讓不同年齡層孩子都能體驗。空間規劃上，兼顧視覺通透性，並設置高壓磚廣場以及抿石子座椅供民眾活動休憩，環狀步道經過全面拓寬重新鋪設噴花地坪，整體視覺性融合公園景觀風貌，歡迎大家前來休閒遊憩。

▲新設擺盪大索。

廣德里里長周建和表示，重慶公園是當地許多民眾常駐足的休閒場域，東側公園廣場石柱地標切割廣場完整空間且遊戲場功能不足，步道設施老舊，加上夜間照明多處死角，有使用安全疑慮。非常感謝公所改造重慶公園大鯨魚特色遊戲場工程，讓附近民眾有更優質的休憩空間。

農業局諶錫輝局長表示，重慶公園特色遊戲場工程，全案總經費約1,414萬元，市府補助1,050萬及內政部國土管理署補助工程經費350萬，提供民眾一個更加安全、創新且多元的遊樂空間。

▲大鯨魚主題遊戲場，結合攀爬、溜滑梯、探索等多項玩樂功能。