癌末單親媽無力負擔醫藥費　新北社福聯手行善團急援26萬

▲新北樹鶯社福中心媒合圓融行善團馳援26萬元幫助林女（右4）圓融行善團團長許誥（右2）、新北市議員洪佳君（右1）、 社會局副局長許秀能（左1）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

樹林區一名林姓離婚婦女罹患膀胱癌，因負擔部分醫療費用，又須照顧國中生幼子，經濟生活陷困。新北市樹鶯社福中心獲悉後，媒合圓融行善團等慈善團體協助，今（7日）上午行善團長許誥和社會局副局長許秀能等一行人，攜募得的善款26萬元及實物銀行民生物資，一起前往林婦住處探視慰問，林婦及幼子感謝社會各界的愛心。

樹鶯社福中心主任洪婉嫃表示，林婦與就讀國中的孩子租屋於樹林，林婦因罹患膀胱癌且已轉移，除健保醫療外，部分項目需自費負擔，且因生病無法工作，日常生活僅靠積蓄及前夫每月約1萬2,000元扶養費苦撐。林女曾勸孩子去跟前夫生活，但孝順的孩子不捨母親獨自面對病魔，堅持陪伴身旁，課後並會協助家務，以減輕林婦負擔。

▲圓融行善團長許誥將260位資助的名單交由林女收執。

社會局副局長許秀能表示，社工除了協助林婦申請弱勢兒少緊急生活扶助外，也積極連結民間慈善團體協助，除圓融行善團外，慈濟基金會也自4月起每月濟助1萬元。另外愛的延續協會也持續在關心，私公協力一起幫助林家生活。

圓融行善團成員廖素玲、江明蓉、陳薇安等人一起隨團長許誥前往訪視，本身也是圓融行善團成員的市議員洪佳君和樹林柑園里長詹志昌，以及愛的延續協會理事長張庭溢等人一併前往關心。

許誥表示，行善團在接獲樹鶯社福中心轉介後，以一人一千元在line群組接力，僅半天內即獲得260位會員的響應支持，此筆善款交由社福中心運用，做為林家生活照顧之需。

▲社會局副局長許秀能（右1）關心林婦（左2）目前的治療狀況。